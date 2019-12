El Linqueño se quedó con el título del Clausura

El Linqueño ganó anoche el campeonato clausura de la Asociación Juninense de Básquet, tras quedarse con el juego definitivo ante 9 de Julio, por 74 a 73.

El partido lo controló 9 de Julio en el primer tiempo y se le desmadró en el tercer cuarto donde solo metió seis puntos.

Acá El Linqueño lo dio vuelta y entró ganador al cierre, aunque una serie de triples emparejaron el juego y en el final estuvo para cualquiera. Lo tuvo el “9” y se lo entregó a El Linqueño, que le devolvió las atenciones. Pero Nueve de Julio falló en la línea con la chance de mandarlo a suplementario y desató el festejo linqueño en el Obelisco.

Los mellizos Iribarne, Juan I. Vincenti y Damián Martínez (la base del equipo ex Los Indios) le dieron la experiencia necesaria a El Linqueño en estos juegos finales para quedarse con el título.

Anoche

Mayores 9 de Julio 73 vs El Linqueño 74

U19 Argentino 95 vs Los Indios 61

Hoy

Club Ciclista

20.30 U17 Ciclista vs Cavul

Club Los Indios

20.30 U19 Los Indios vs Argentino

Martes 17

Club Cavul

20 U17 Cavul vs Ciclista

Sábado 21

Club Ciclista

U17 Ciclista vs Cavul

U19 Argentino vs Los Indios

Cruces U-15:

9 de Julio 136 / 113 (2) vs Porteño 21/44 (0)

Argentino 83 57 (2) vs El Linqueño 41 33(0)

San Martín 100 /59 (2) vs Los Indios 51/39 (0)

Cavul 60 65 (2) vs Ciclista 49 52 (0)

Semifinales:

9 de Julio 115 83 (2) vs Cavul 65 39 (0)

Argentino 59 53(2) vs San Martín 5747 (0)

Final:

Argentino 60 53 (0) vs 9 de Julio 90 93 (2)

Campeón: 9 de Julio

Cruces U-17:

Ciclista 85 87 (2) vs El Linqueño 44 41 (0)

Argentino 67 70 69 (2) vs Porteño 59 72 65 (1)

Cavul 82 90 (2) vs San Martín 68 80 (0)

9 de Julio 72 75 78 (2) vs Los Indios 41 79 68(1)

Semifinales:

Ciclista 72 75 (2) vs 9 de Julio 60 60 (0)

Argentino 71 49 (0) vs Cavul de Lincoln 78 75 (2)

Final

Ciclista vs Cavul

Cruces Mayores:

9 de Julio 98/81 (2) vs Porteño 78/63 (0)

El Linqueño 71/73 (2) vs Sarmiento 59/53 (0)

San Martín 99/59/63 (2) - Los Indios 60/71/50 (1)

Argentino 87 88 (2) vs Cavul 78 67 (0)

Semifinales:

9 de Julio 92 86 77 (2) vs Argentino 74 95 69 (1)

El Linqueño 64 75 72 (2) vs San Martín 66 60 54(1)

Final: 9 de Julio 69 67 73 (1) vs El Linqueño 56 69 74 (2)

Campeón: El Linqueño

Cruces U-19:

Argentino (semifinalista, espera ganador de 9J-CCJ)

9 de Julio 59 62 63 (1) vs Ciclista 55 69 79 (2)

El Linqueño 48 62 (2) vs Sarmiento 45 53 (0)

Los Indios 76 77 (2) vs Junín 55 59 (0)

Semifinales:

Argentino 80 69 68 (2) vs El Linqueño 71 79 56 (1)

Los Indios 88 67 69 (2) vs Ciclista 82 72 68 (1)

Final

Argentino 95 (1) vs Los Indios 61 (0)