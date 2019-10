Argentino visita a Hispano Americano

Argentino se encuentra en Río Gallegos, donde esta noche visitará a Hispano Americano por la última fecha del Torneo Súper 20.

Ninguno de los dos equipos tienen chances de clasificar.

Dirigen desde las 21 los capitalinos Diego Rougier, Roberto Smith y Pedro Hoyo.



Anoche

Weber Bahía 84 vs Peñarol 83

Estudiantes (C) 82 vs Comunicaciones 85

Hoy (Última Fecha)

20 Obras vs Ferro

21 Hispano vs Argentino.

21 Boca vs San Lorenzo

21.30 Atenas (Cba) vs Olímpico

21.30 Libertad vs Instituto

Fixture LNB

(noviembre-diciembre)

12-11 (L) vs Regatas Corrientes

14-11 (L) vs Hispano Americano

19-11 (V) vs Bahía Basket

21-11 (V) vs Peñarol MdP

25-11 (L) vs Olímpico La Banda

29-11 (V) vs Instituto Central Córdoba

01-12 (V) vs Atenas de Córdoba

06-12 (L) vs Quimsa Santiago del Estero

10-12 (V) vs Ferro Carril Oeste

12-12 (V) vs Obras Sanitarias de la Nación

14-12 (V) vs San Lorenzo de Almagro

19-12 (L) vs Atenas de Córdoba