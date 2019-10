Ciclista se presenta en Concepción del Uruguay

Ciclista Juninense juega esta noche, desde las 21.30, frente a Tomás de Rocamora en Concepción del Uruguay.

El Verdirrojo se quiere recuperar del traspié sufrido en el debut ante Central Entrerriano. El equipo de Salas sin dudas necesita rodaje y esta primera fase le va a proporcionar justamente eso. Dirigen los santafesinos Cristian Alfaro y Maximiliano Piedrabuena y el entrerriano Lucas Moreno.

¿Cómo llega Rocamora?

En la primera fecha, Parque Sur ganó el clásico ante Rocamora en el Gigante por 75 a 55. El equipo de René Richard dominó el juego, con aportes destacados de Hampton y Smith (ambos con 19 unidades). Tratando de hacer un rápido borrón y cuenta nueva tras el debut con derrota frente a Parque Sur como visitante, el plantel de Tomás de Rocamora ya se enfocó desde este lunes por la mañana en su segundo compromiso dentro de la División Centro Sur y que lo enfrentará en el Paccagnella con Ciclista de Junín, equipo que viene de caer en su primera presentación siendo anfitrión de Central Entrerriano de Gualeguay-chú. Por la noche un total de 14 jugadores tomaron parte del entrenamiento, entre los Mayores, U23 y Juveniles. En el centro de la cancha Juan Varas reunió a sus dirigidos y les habló brevemente del rival que se viene, destacó algunas características de su juego y a sus jugadores más importantes. “Pero nosotros deberemos ser los que impongamos el ritmo”, les dijo y, después del saludo, a entrenar. De acuerdo a lo que informó el cuerpo técnico este martes el plantel también volverá a entrenar en doble turno, mientras que el miércoles lo hará en uno solo. Hoy jueves habrá una sesión de lanzamientos cerca del mediodía.



La actualidad verdirroja

Ciclista comenzó su 22° temporada dentro de la Liga Argentina, siendo el segundo club con más años de presencia dentro de la categoría. El elenco juninense lleva 36 años de forma ininterrumpida dentro de las competiciones nacionales. Solamente Echagüe tiene más años dentro del escalón de ascenso que Ciclista, y al igual que los paranenses, el Verdirrojo tiene varios años dentro de la Liga Nacional con ascensos desde el presente escalón a la máxima categoría (ascensos en la 2004/2005 y la 2013/2014, donde fue campeón).

Del plantel de la temporada pasada, Ciclista hizo una profunda renovación, de la cual entre fichas mayores y U23 el único sobreviviente fue Maximiliano Tamburini. El resto son nuevas caras, incluyendo el cuerpo técnico encabezado por Fabricio Salas, que viene de salir campeón en Bolivia antes de arribar a Junín. Algunos jugadores que llegaron para esta temporada están identificados al club (Carabajal, Arrascaete), una sistemática bien conocida dentro de Ciclista buscando siempre un perfil de este estilo.



El debut con derrota

El Verdirrojo debutó ante Central Entrerriano y perdió 81-77. El partido comenzó favorable para Ciclista. Rápidamente encontró el equipo, se sintió cómodo en la cancha y viajó rápido en el marcador. Una doble base con Diego Álvarez y Maximiliano Tamburini le dio volumen de juego y gol, con estos dos jugadores y la colaboración de Julián Morales. Así ganó el cuarto 22-16. En el último cuarto Ciclista corrió de atrás, hizo un esfuerzo importante y acomodó los números con una gran tarea de Julián Morales y una mano del extranjero Amir Warnoch. Pero en los dos minutos finales le costó tomar rebotes defensivos y Central se hizo mucho más dominante abajo del aro. Los de Panizza tuvieron varias segundas opciones de tiro a la canasta con Davenport y Cerone como protagonistas, cerrando el juego con la experiencia de Adrián Forastieri.



Hoy

21 Sportivo América vs Deportivo Norte

21.30 Rocamora vs Ciclista

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Racing (Ch)

21.30 Central (Ceres) vs Echagüe

Mañana

21.30 Deportivo Viedma vs Atenas

21.30 Petrolero vs Centro Español

21.30 Central vs Parque Sur

21.30 Barrio Parque vs San Isidro

21.30 Villa San Martín vs Unión (Sf).