Segundo triunfo de Argentino en el Súper 20

Argentino ganó su segundo partido en el Súper 20, esta vez a expensas de Hispano Americano de Río Gallegos por 84 a 83.

Al Turco el partido se le presentó igual que el anterior. No pudo hacer pie en el primer cuarto y entró perdiendo 27-13.

No lo pudo frenar a Daniel Hure (3 triples, 3 dobles), al tiempo que recibió dos triples más en manos de Kelsey Barlow y Damián Palacios.

Ofensivamente lo de Argentino fue muy pobre. Escasos 13 puntos con el empuje de Jonatan Slider y algo de CJ Turman.

La situación de juego se revirtió hacia el segundo cuarto. Con el overol Azul puesto, la actitud defensiva tuvo un cambio radical a tal punto que dejó en 14 goles a Hispano.

Ofensivamente Argentino contó con dos triples claves de Facundo Zárate, otro de Federico Mariani y los aportes de Sebastián Uranga y Jonatan Slider, para achicar los números hacia el cierre del primer tiempo.

El tercer cuarto marcó la transición del partido donde no pudieron sacarse ventaja, lo cual fue un negocio redondo para la visita que siguió mandando en el marcador.

Cangelosi, Burgos y Guzmao Costa, fueron los anotadores locales, mientras que para Hispano lo hicieron Barlow y Hure.

Entrado el último cuarto Argentino tuvo que redoblar la apuesta defensiva –lo que a la postre le significó perder varios jugadores por cinco faltas personales- y de esta manera comenzó a edificar la victoria.

Facundo Zárate, con un sensacional pasaje en el medio juego, empató el partido y lo mandó arriba a Argentino en dos oportunidades.

Después, Jonatan Slider y Guido Mariani fueron determinantes sosteniendo arriba al equipo, sin dejar de señalar la mano que le dieron Juan Cangelosi y Valentín Burgos.

El final fue no apto para cardíacos, marrando Juan Cangelosi sus tiros libres y con 7 segundos Hispano perdió la pelota en medio de un enchastre ofensivo incomprensible.

El próximo viernes llega Ferro Carril Oeste a Las Morochas.



Anoche

Olímpico de La Banda 82 vs. Instituto de Córdoba 84

Platense 81 vs. Obras Sanitarias 88.

San Martín de Corrientes 70 vs. Estudiantes de Concordia 64.

La Unión de Formosa 102 vs. Comunicaciones 99.



Hoy

Quimsa de Santiago del Estero vs. Instituto de Córdoba

San Lorenzo vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia.