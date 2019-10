Argentino recibe hoy a Hispano Americano

Argentino continúa esta noche su periplo en el torneo Súper 20. Desde las 21, recibe la visita de Hispano Americano de Río Gallegos.

Ambos equipos marchan en el fondo de la tabla posicional, con la salvedad que los del Sur jugaron solamente dos partidos contra cuatro del elenco “turco”.

Dirigen los capitalinos Rodrigo Castillo y Leonardo Zalazar y el mendocino Leonardo Barotto.

La programación

Los juegos previstos por el Súper 20 son los siguientes:

Hoy: A las 21, Olímpico de La Banda vs. Instituto de Córdoba; Argentino vs. Hispano; y 21 Platense vs. Obras Sanitarias.

21.30: San Martín de Corrientes vs. Estudiantes de Concordia.

A las 22, La Unión de Formosa vs. Comunicaciones.

Mañana sábado: A las 21, Quimsa de Santiago del Estero vs. Instituto de Córdoba y San Lorenzo vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Domingo 13: A las 20, San Martín vs. Regatas Corrientes y Ferro Carril Oeste vs. Hispano Americano.

Lunes 14: A las 21, Boca vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia y a las 21.30, Comunicaciones vs. La Unión de Formosa.

Martes 15: A las 21, Platense vs. Ferro Carril Oeste y San Lorenzo vs. Weber Bahía Básket; y a las 21.30, Libertad de Sunchales vs. Atenas de Córdoba.

Miércoles 16: A la hora 20, Obras Sanitarias vs. Hispano Americano; y a las 21.30, Estudiantes (C) vs. La Unión de Formosa.

Jueves 17: A las 21, Boca Juniors vs. Weber Bahía; y desde las 21.30, Comunicaciones de Corrientes vs. Regatas Corrientes; y Libertad de Sunchales recibe a Quimsa.

Viernes 18: A las 21, Platense vs. Hispano Americano; Argentino de Junín ante Ferro Carril Oeste y Peñarol de Mar del Plata vs. San Lorenzo de Almagro.