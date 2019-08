Nueve de Julio ganó y lidera en soledad

Nueve de Julio logró soltar amarras en el segundo tiempo y, tras pasarla mal en el primero, goleó a Porteño de Chacabuco por 95 a 66. Santiago Bornic, determinante. Además gran tarea de Juan Orcesi. Detalle:



Anoche

Mayores 9 de Julio 95 vs Porteño 66

U17 Junín 37 vs Argentino 94

Mayores Junín 74 vs Argentino 67

U17 Los Indios 65 vs San Martín “A” 54

Mayores Los Indios 69 vs San Martín 60

Martes 27

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs 9 de Julio



/LEÉ MÁS Club Junín logro rehablitarse



Miércoles 28

Provincial de clubes

Jueves 29

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño vs Sarmiento

21.30 Mayores El Linqueño vs Sarmiento

Viernes 30

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento vs El Linqueño

21.30 U19 Sarmiento vs El Linqueño

Sábado 31

Club Junín

17 U15 Junín vs Argentino

19 U19 Junín vs Argentino

Club Los Indios

15 U15 Los Indios vs San Martín

19 U17 Los Indios vs San Martín “B”