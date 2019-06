Nueve de Julio y Cavul jugarán en semifinales

Nueve de Julio y Cavul se convirtieron anoche en semifinalistas del campeonato apertura, tras eliminar a El Linqueño y Argentino respectivamente. Curiosamente chocan en una de las llaves de semis.

Ciclista, por su parte, se aseguró la localía ante San Martín. Detalle:

Anoche

U17 Argentino 84 vs Los Indios 54

Mayores Argentino 77 vs Cavul 89

U 17 Ciclista 85 vs Porteño 48

U 17 El Linqueño 44 vs 9 de Julio 55

Mayores El Linqueño 64 vs 9 de Julio 80

Mayores Ciclista 72 vs San Martín 62

Miércoles 19

Club Los Indios

19 U17 Los Indios vs Argentino

Club 9 de Julio

U19 9 de Julio vs El Linqueño

Club Porteño

U17 Porteño vs Ciclista

Club Cavul

U17 Cavul vs San Martín

Jueves 20

Club Los Indios

18 U15 Los Indios vs San Martín

Club Ciclista

20 U19 Ciclista vs San Martín

Club El Linqueño

18 U19 El Linqueño vs 9 de Julio

20 U15 El Linqueño vs Cavul

Viernes 21

19.30 U17 San Martín vs Cavul

21 Mayores San Martín vs Ciclista

Club Los Indios

19 U19 Los Indios vs Junín

Sábado 22

Club San Martín

19 U19 San Martín vs Ciclista

Club Ciclista

19 U15 Ciclista vs 9 de Julio

Club Cavul

19 U15 Cavul vs El Linqueño

Domingo 23

Club Ciclista

20 Mayores Ciclista vs San Martín

Club 9 de Julio

20 U19 9 de Julio vs El Linqueño

Play off

Octavos, mayores

1) Los Indios (0) vs Junín (2)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Cavul (2) vs Argentino (0)

4) Ciclista (1) vs San Martín (0)

Octavos, U19

1) Ciclista vs San Martín

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) 9 de Julio vs El Linqueño

4) Junín (0) vs Los Indios (1)

Octavos, U17

1) Ciclista (1) vs Porteño (0)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Argentino (1) vs Los Indios (0)

4) Cavul vs San Martín

Octavos, U15

1) 9 de Julio (1) vs Ciclista (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) Cavul vs El Linqueño

4) San Martín (1) vs Los Indios (0)