San Martín recibe a Ciclista Juninense, en el desquite del play-off de cuartos de final

San Martín recibe esta noche la visita de Ciclista Juninense, en el desquite de una de las llaves del play off de cuartos de final del campeonato “Apertura” 2019 de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Se miden desde las 21 en el “Bastion de Belgrano” y el elenco “celeste” local deberá ganar si quiere forzar un desempate.

El vencedor de la serie enfrentará a Club Junín en semifinales, con ventaja de localía.





Resultados y lo que se viene

Anteanoche, en U-17, Los Indios 43 vs. Argentino 56; Porteño de Chacabuco 55 vs. Ciclista 68; y Cavul de Lincoln 82 vs. San Martín 83.

En U-19, Club 9 de Julio 53 vs. El Linqueño 57.

Hoy juegan, en el gimnasio de San Martín: A las 19.30, U-17 del local ante Cavul de Lincoln y a las 21, mayores de San Martín vs. Ciclista Juninense.

En el Club Los Indios: A la hora 19, los U-19 del “canario” reciben al Club Junín.





Cómo marchan los play-off

Los play-off del “Apertura” local marchan de esta manera, en las diferentes divisiones:

Octavos de final categoría mayores:

1) Los Indios (0) vs. Junín (2).

2) 9 de Julio (2) vs. El Linqueño (0).

3) Cavul (2) vs. Argentino (0).

4) Ciclista (1) vs. San Martín (0).

Semifinales: Ganador de Ciclista/San Martín. Vs. Club Junín; y Club 9 de Julio vs. Cavul.



Octavos de final en U-19:

1) Ciclista vs San Martín, deben comenzar.

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0).

3) 9 de Julio (0) vs El Linqueño (1).

4) Junín (0) vs Los Indios (1).

Semifinales: Ganador 1 vs. ganador 4; y Argentino vs. ganador 3.





Octavos, U-17:

1) Ciclista (2) vs. Porteño (0).

2) 9 de Julio (2) vs. El Linqueño (0).

3) Argentino (2) vs. Los Indios (0).

4) Cavul (0) vs. San Martín (1).

Semfinales: Ciclista vs. ganador 4; y 9 de Julio vs. Argentino.



Octavos de final, U-15:

1) 9 de Julio (1) vs. Ciclista (0).

2) Argentino (2) vs. Sarmiento (0).

3) Cavul vs. El Linqueño.

4) San Martín (1) vs. Los Indios (0).

Semifinales: Ganador 1 vs. ganador 4; y Argentino vs. ganador 3.