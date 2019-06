San Lorenzo comenzó a lo campeón

San Lorenzo imprimió mucho vértigo en el comienzo con posesiones rápidas, encontrando seis puntos de Meyinsse en la pintura. En defensa liberó el triple de Ferro, que castigó metiendo 3/4. Cuando se complicó el poste bajo, el dueño de casa sumó 2/3 en 3P (14-11 SL; 3:50).

“No era la idea necesitar de esos tiros” dijo Laginestra en un time out, además de quejarse de la dependencia de Massarelli. Sin juego colectivo, al quedarse sin tiro externo el local metió un parcial de 10-0. Aguirre posteado y de 6,75 exhibió su versatilidad. Oeste encontró un juego de pases para repartir el goleo sobre el final. El 1C se lo llevó el cuervo 24-19.

Holloway reapareció tras 6 partidos y brindó velocidad al correr y el tiro en suspensión post rompimiento (7pts en PT). Jugando al golpe por golpe en ataques cortos, el matador se vio favorecido. El verde se acercó a base de buenas defensas, pero en un abrir y cerrar de ojos, triples abiertos de Sims y Vildoza le volvieron a dar comodidad a los de Boedo (39-31; 3).



El ferroviario se quedó sin gol, abusando del tiro a distancia y obviando a sus internos. Metió 4pts (en libres) en los últimos tres minutos. Tucker, aún marcado, sumó siete y lideró el aluvión en el Pando, que terminó con CASLA arriba 49-35. San Lorenzo tiró para un 53% en 3P y 52 en campo. Esto se contrastó fuerte contra El 25 y 30% de Ferro respectivamente.

Simples de Tucker y Sims por un lado, y ocho tantos (2 bombas) de Massarelli por el otro iniciaron el complemento. De hacer tres en 15min a ocho en poco más de dos el escolta verdolaga. Cuando se volvió a complicar, Vildoza y Tucker combinaron triples para sacar al local del asedio.

Laginestra leyó bien la situación, y exigió asegurar los puntos bajo el cesto. Mitchell anotó 5/7 de Oeste (63-56 SL; 3:40). García imitó a su colega, y puso a Meyinsse y Anthony (sumaron 6/6 en libres y mandaron a Mitchell al banco con 4 fules). Encendido, Massarelli en el cierre asistió a Fierro y aportó 5pts para achicar la brecha al término del 3C (73-65).

En tres ofensivas, el cuervo sumó la misma cantidad de rebotes ofensivos, logrando sumar en segundas oportunidades. Tucker salió por una contractura faltando 7 y Ferro se acercó con un parcial de 5-0 (81-72; 5:30). Ferro intentó apretar en toda la cancha al matador, pero en dos ataques seguidos descuidaron a Vildoza que castigó con dos bombas en soledad (91-76).

La diferencia fu demasiada para el visitante, que al intentar remontar se vio constantemente frustrado por las individualidades y la alta efectividad en el cuarto clave de los hombres de García. De principio a fin, San Lorenzo siempre tuvo a rienda corta a Ferro, y le ganó 96.78. El segundo punto se jugará el miércoles (21hs), nuevamente en el Pando.

La figura: Darq Tucker con 22pts, 8rb y 3as fue la figura de la noche en Boedo. Manejó porcentajes altos, a pesar de no ser descuidado por el rival. Concretó 7/14 en 2P y 4/6 en 3P. Un abusador en los rompimientos como en toda la temporada, e intratable de 6,75 con manos en frente. En defensa, controló a Orresta e impidió que genere juego desde la base.

Ausentes sin aviso: Orresta y Fierro fueron los pilares que más extrañó Ferro. El base no pudo repartir la naranja como sabe hacerlo. Las 3 asistencias tuvieron sabor a poco en un partido tan demandante. Fierro por su parte no encontró su lugar en las ofensivas. Al no insistir con el juego posteado, en el perímetro fue pasado por alto ante la referencia e Massarelli.

Síntesis

San Lorenzo (96): Nicolás Aguirre (8); Darquavis Tucker (22); José Vildoza (18); Mathías Calfani (3); Jerome Meyinsse (18) FI Donald Sims (9); Máximo Fjellerup (9); Joel Anthony (9) Entrenador: Gonzalo García.

Ferro (78): Sebastián Orresta (9); Luciano Massarelli (17); Mauro Cosolito (10); Mariano Fierro (8); Charles Mitchell (16) FI Desmond Holloway (7); Kevin Hernández (11) Entrenador: Hernán Laginestra. Parciales: 14-19; 49-35; 73-65; 96-78. Estadio: Polideportivo Roberto Pando (CABA). Árbitros: Alejandro Chiti, Oscar Brítez y Alejandro Zanabone.