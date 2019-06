Ciclista cerró la fase regular con una victoria

En la continuidad del campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol, anoche Ciclista Juninense cerró la primera rueda con una buena campaña, tras superar a San Martín por 74 a 68 en el Bastión de Belgrano.

No jugaron Sarmiento y Junín porque hubo un desperfecto en el cronómetro de la mesa de control. Pasaron el partido para hoy. Además esta noche en Chacabuco, Porteño recibe a Los Indios. Detalle:

Anoche

U17 San Martín 68 vs Ciclista 91

Mayores San Martín 68 vs Ciclista 74

Hoy

Club Porteño

19.30 U17 Porteño vs Los Indios

21.30 Mayores Porteño vs Los Indios

Club San Martín

20 U17 San Martín B vs 9 de Julio

Club Sarmiento

19.30 U17 Sarmiento vs Junín

21 Mayores Sarmiento vs Junín

Viernes 7

Club Cavul

19 U17 Cavul vs El Linqueño

21 Mayores Cavul vs El Linqueño

Baigorrita

21 Mayores Deportivo vs 9 de Julio

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento vs Junín

21 U19 Sarmiento vs Junín

Club San Martín

19 U15 San Martín vs Ciclista

21 U19 San Martín vs Ciclista

Sábado 8

Club Cavul

17 U15 Cavul vs El Linqueño