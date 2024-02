En un emotivo acto, Junín honró la memoria del general José de San Martín

Junín honró la figura del general José de San Martín a 246 años de su natalicio. Fue a través de un acto que tuvo lugar en la plaza 25 de Mayo, donde se ubica el monumento que rinde homenaje al Padre de la Patria, y estuvo organizado por la Asociación Cultural Sanmartiniana de Junín, el Grupo de Artillería 10 y el Municipio de Junín. Participaron del homenaje autoridades del Gobierno de Junín, de la Asociación Cultural Sanmartiniana, de instituciones intermedias, concejales, fomentistas y vecinos.

Una de las oradoras del acto fue la Dra. Agustina De Miguel, secretaria de Gobierno del Municipio, quien agradeció a los presentes y, luego, expresó: “Tengo la dicha de hablar en honor a San Martín hace muchos años ya. Ayer buscaba encontrar palabras una vez más en alusión a su nacimiento, y no es fácil. Pensaba hacerlo mediante una analogía, de lo que nos puede pasar a nosotros a nivel personal cuando tenemos la oportunidad de ver fotos de nuestra vida, fotos que recuerden nuestro paso por diferentes situaciones que hayamos vivido, el nacimiento, bautismo, colegio primario”.

“Cuando hacemos memoria y tratamos de encontrar algún compañero o compañera que nos acompañó en esos momentos de nuestra vida, si ese álbum no está, no va a faltar alguien que tenga un recuerdo de esos momentos y lo comparta. Y me quedo con la sensación que genera cuando vemos esas fotos: tal vez tengamos tristeza en alguna de ellas, pero seguramente haya mucha nostalgia. Y no tengo dudas de que cada uno de ustedes tenga alguna sensación de felicidad y se dispare en sus caras alguna sonrisa”, continuó.

Seguidamente, De Miguel remarcó que “esto lo digo porque es importante recordar, porque tiene que ver con lo que nos constituye como seres humanos, como ciudadanos que vivimos en comunidad. Y como vivimos en comunidad, tenemos una identidad, un lugar al que pertenecer y una bandera que enarbolar”.

Al mismo tiempo afirmó: “Estar aquí hoy presentes, como todos los años anteriores que estuvimos y todos los que van a venir, van en este sentido, en recordar y rememorar a la figura que constituye José de San Martín. Cada vez que leo sobre él, mi deseo personal es que sus virtudes trasciendan en los ciudadanos de Argentina, y que trasciendan no solamente en los gobernantes o en los legisladores, que trasciendan en todos los que somos argentinos porque necesitamos de estas virtudes para poder, de una vez y para siempre, salir adelante”.

Por último, De Miguel concluyó: “Hay que tener siempre presente que es nuestra obligación hablar de San Martín, y recordar a las generaciones presentes y a las futuras sobre este hombre, que fue absolutamente noble, que fue un estratega militar, honesto, amable, un padre y un abuelo muy cariñoso, un verdadero Padre de la Patria”.

Héroe nacional

Por otra parte, en representación de la Asociación Cultural Sanmartiniana, María Laura Ramírez recordó al Gral. San Martín y dijo: “No solo se trata de reconocerlo como un hombre de grandes ideales e importantes acciones, sino también como héroe nacional dotado de magníficos valores, patriotismo, valentía, humildad, generosidad, ética, entre otros”.

“Recordamos su nacimiento para fortalecer la identidad nacional y la esencia de un gran país. Volver a él como símbolo y modelo de hermandad y solidaridad es fundamental para esta realidad, y para eso es necesario destacar su vida ejemplar y sus hazañas políticas y militares, que por supuesto son indiscutibles”, valoró.

En continuidad, Ramírez manifestó que “cuando evocamos la figura del general José de San Martín aparecen ante nosotros todas las hazañas de su vida. Pero cuando buscamos indagar sobre el libertador luego de la emancipación americana, su vida se nos escapa desdibujándose en un manto de sombras y silencios. Hoy también conmemoramos este acontecimiento que marcó nuestra historia, a 200 años del exilio de un ser humano extraordinario que dedicó y brindó todo lo que tenía a su alcance para una independencia digna”.

“A las 14 horas de un 17 de agosto de 1850 partió de este mundo el libertador de medio continente, el padre de la Patria, el que siempre estuvo dispuesto, a pesar de los desagravios, a desenvainar su espada por la libertad de los americanos. En su testamento había prohibido que se le hiciera algún tipo de funeral u homenaje, solo quería que su corazón descansara en Buenos Aires. Hubo que esperar 30 años para que se cumpliera su voluntad”, contó sobre parte de la historia.

Para finalizar, haciendo referencia a la figura de San Martín, destacó: “Él fue un hombre que privilegió el bien común por sobre su aspiración personal. Su integridad no le permitió aceptar honores, comodidades ni dinero. Su vida transparente al servicio de la patria marcó su accionar y siempre bregó por la paz, la educación, la unión nacional y la soberanía.

Sus hazañas, virtudes y modestia lo convierten no solo en el inmortal libertador, sino en el más glorioso prócer en toda la historia de América”, concluyó Ramírez.