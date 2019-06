Gastón García: "Para seguir creciendo, podría continuar jugando en otro equipo"

El joven base Gastón García, que militó en Argentino de Junín esta temporada, habló mano a mano con Pick And Roll y se mostró contento por haber "ayudado a Argentino a salvar la categoría". Aunque también reconoció que, para seguir creciendo en su carrera, podría arreglar en otro equipo de la Liga.

¿Qué balance hacés de la última temporada?

-Para mí, el balance es positivo. Al principio al haber muchos extranjeros nos costó un poco lo que es la química de equipo. Después, en la parte final de la temporada, el grupo humano que teníamos era bárbaro. Eso hizo que, a pesar de algunos malos resultados y estar en la zona baja de la tabla, siempre nos mantuvimos bien anímicamente. Pudimos lograr el objetivo principal que era salvar la categoría y fue muy lindo.



Tuviste mucho más minutos, ¿Cómo te sentiste este año?

-Ni hablar que los minutos que uno tiene te da mucha confianza y eso pasó este año. Tuve una carga de minutos que en los años anteriores no venía teniendo, también tuvo mucho que ver el cuerpo técnico. Me brindaron esa confianza para jugar suelto a la hora de tomar decisiones y que el puesto de base titular no lo sienta como presión, sino que lo disfruté.

Hablabas del cuerpo técnico, ¿Fue importante el cambio a mitad de temporada?

-Daniel (Maffei) tenía una forma de juego a la cual el equipo no se llegó a adaptar. Teníamos problemas en ataque y en defensa y lo que hizo Matías Huarte, con su filosofía, es darnos otras alternativas y obvio que logramos hacernos mas fuertes defensivamente. Adelante jugamos con muchas más variantes ofensivas.

Al principio nos costó algunos partidos con finales cerrados, pero en el final del torneo pudimos lograr esas victorias. Y así cumplimos el objetivo.



¿Te imaginabas este presente?

-Si bien no esperaba terminar la temporada con tantos minutos jugados, estoy muy contento por la temporada que hice, de haber ayudado a Argentino a salvar la categoría. Está un año más en el lugar que se merece.

¿Ya sabés algo de tu futuro?

-Estoy muy agradecido a Argentino, pero creo que en el futuro cercano para seguir creciendo en mi carrera, podría continuar en otro equipo.

Ahora, en Cocodrilos

El base santafesino partió ayer para Venezuela, donde jugará en Cocodrilos por estos dos meses las "Copa Venezuela". García habló al respecto: "Es una linda oportunidad y una magnífica experiencia. Esperemos estar a la altura y aprovechar el máximo cada aprendizaje"