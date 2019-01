Los Indios ante Platense

Los Indios reanuda esta noche su participación en el Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol recibiendo desde las 21.30 a Platense de la ciudad de La Plata. En la visita juegan los hermanos Giraudo, ex Argentino de Junín.

Recordemos que el Canario, en su pretemporada, le ganó un amistoso a Sportsman de Villa Cañás por 88 a 59.

Dirigen esta noche Ezequiel Valente (San Nicolás) y Jorge Ale (Pergamino).

La fecha

Zona A

Sporting de Mar del Plata vs Somisa de San Nicolás

Blanco y Negro de Coronel Suarez vs Teléfonos de Mar del Plata

Zona B

Independiente de Zárate vs Independiente de Tandil

Los Indios de Junín vs Platense de La Plata

Zona C

Carlos Pellegrini de Punta Alta vs Ciudad de Campana

Sarmiento de Coronel Suárez vs Sportivo Pilar

Zona D

Atenas de La Plata vs Ciudad de Saladillo

4º Fecha - 1° Rev. 01-02-19

Platense (La Plata) vs Independiente (Zárate).

Los Indios (Junín) vs Independiente (Tandil).

5º Fecha - 2° Rev. 08-02-19

Independiente (Zárate) vs Los Indios (Junín).

Independiente (Tandil) vs Platense (La Plata).

6º Fecha - 3° Rev. 15-02-19

Independiente (Tandil) vs Independiente (Zárate).

Platense (La Plata) vs Los Indios (Junín).

Posiciones

Independiente (T) - 13,5 pts.

Los Indios (J) - 11 pts.

Platense (LP) - 10 pts.

Independiente (Z) - 8 pts.