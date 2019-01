Gran actuación de James Harden

El barbado jugador rompió su marca de gol en el enfrentamiento ante New York Knicks y además empató la cantidad de puntos anotada por un jugador en el mítico estadio. Harden, partido a partido no deja dudas de su candidatura a MVP.

James Harden vivió una inolvidable noche en la ciudad de New York donde visitó a los Knicks en el histórico Madison Square Garden. El equipo tuvo que luchar mucho y dependió demasiado del escolta con pasado en el Thunder pero finalmente se alzó con el triunfo 114 a 110.



Todo el crédito de la victoria se lo llevó el Barba, quien culminó la noche con 61 puntos en total (casi la mitad del total del equipo), con lo cual logró romper el récord de puntos de su cuenta personal, logró meter la máxima cantidad de anotaciones de la temporada, quebró su propia marca de puntos hecha hace casi un año atrás para establecer una nueva marca de los Rockets y, por si fuera poco, ahora es el máximo anotador en el Madison Square Garden junto a Kobe Bryant (el escolta de Lakers lo logró en 2009).

La estadística de Harden arroja que anotó 17 de sus 38 lanzamientos, donde incluye solo 5 triples convertidos de sus 20 intentos; mientras que su mayor efectividad está en los libres con 22 de 25 anotados.