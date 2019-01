Tres capitalinos dirigen mañana el partido entre Argentino e Instituto

Por primera vez en el nuevo sistema de arbitraje de la Liga Nacional de Básquetbol, mañana sábado tres árbitros capitalinos dirigirán el cotejo de Argentino ante Instituto Central Córdoba.

Se trata de Diego Rougier, Roberto Smith y Raúl Lorenzo. El partido se juega desde las 21.

Hoy

22 La Unión Fsa vs Obras

22 Olímpico vs Ferro

Mañana

20 Libertad vs Estudiantes (C)

21 Argentino vs Instituto

21 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

21.30 Regatas vs Comunicaciones

22 Boca vs San Lorenzo



Enero para el Turco

19/01 Argentino vs Instituto

24/01 Atenas vs Argentino

26/01 Instituto vs Argentino

31/01 Argentino vs Peñarol