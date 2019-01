Amistoso en club Los Indios

Los Indios juega esta noche un amistoso de preparación de cara al reinicio del Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol.

Desde las 21 recibe la visita de Sportsman de Villa Cañás, donde juegan los juninenses Ammiel Márquez, Diego Lorio, Lucas Barroso.

Incorporaciones

Los Indios sumó al pivot José Ciarrochi (ex San Martín de Junín) y al base Juan Bautista Basso, quien vuelve a vestir la camiseta de sus amores.



Últimos resultados

Los Indios (Junín) 70 vs Independiente (Zárate) 67.

Platense (La Plata) 64 vs Independiente (Tandil) 73.

3º Fecha 25-01-19

Independiente (Zárate) vs Independiente (Tandil).

Los Indios (Junín) vs Platense (La Plata).



4º Fecha

1° Rev. 01-02-19

Platense (La Plata) vs Independiente (Zárate).

Los Indios (Junín) vs Independiente (Tandil).