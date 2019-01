Ciclista de Junin superó a La Unión en Colón

Ciclista Juninense trepó a la tercera colocación de la tabla posicional de La Liga Argentina, tras un triunfazo anoche en Colón sobre La Unión por 84 a 75.

El primer cuarto fue malo. Le costó generar juego a ambos equipos. En medio de este contexto, el local ganó 14-11 empujado por los triples de Guido Cabrera y los aciertos de Mariano Gómez Etchechurre (2 dobles, 2 simples) en la pintura.

Ciclista lo dio vuelta por primera vez 26-24 a puro triple de la mano de Maximiliano Tamburini en el medio juego del segundo cuarto. Es que encontró un equipo más ágil combinando velocidad y gol con Tamburini-Franchela-Amichetti en cancha. Y lo cerró con un gran pasaje de Corbin Jackson (3 dobles, 1 simple) para un primer tiempo ganador de 38-33.



El partido se abrió en el tercer cuarto y recuperó el nivel que no tuvo en el primer tiempo. Partidazo. 28-25 lo ganó Ciclista porque pegó primero metiendo once puntos en los dos minutos iniciales. Giarrafa, Amado, Cairo y Jackson, indetenibles.

El local alcanzó a recuperar un par de números en el cierre cuando apareció el juninense Manuel Lambrisca (3 dobles, 1 simple) y se sumó Marlon Díaz Miranda, dejando el tablero 58-66 a diez minutos del final.

Se durmió Ciclista en el arranque del último cuarto y solo Mariano Gómez Etchechurre le metió ocho goles en tres minutos, corriendo en varios pasajes. Con dos más de Young. La Unión se puso a 4 y obligó al banco juninense a frenar el partido con un tiempo muerto computado.

Después, el Verdirrojo acomodó las cosas en la cancha y extendió su dominio, encontrando gol con Maximiliano Ríos y Corbin Jackson.

El cierre verdirrojo fue perfecto. Ganó el partido pensando y ejecutando, para no dejar dudas que fue el mejor de la contienda.

Anoche

Deportivo Viedma 82 vs Atenas 65

San Isidro 90 vs Unión (Sf) 86

La Unión 75 vs Ciclista 84

Independiente (Sde) 86 vs Sp América 60

Salta Basket 82 vs Barrio Parque 86

Centro Español 91 vs Del Progreso 66

Hoy

21.30, LactearTf vs Echagüe

Mañana

21, Hindú Club vs Villa San Martín

21, Estudiantes (Ola) vs Gimnasia (La Plata)

21, Rivadavia (Mza) vs Petrolero

22, Salta Basket vs Sp America

Domingo 20

20, Deportivo Norte vs San Isidro

21, Central (Ceres) vs Ameghino

21.30, Del Progreso vs Centro Español

21.30, La Unión vs Deportivo Viedma

Lunes 21

21 hs., Platense vs Atenas

21.30, LactearTf vs Ameghino

21.30, Oberá Tc vs Independiente (Sde)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Parque Sur