Lanzaron el torneo para este fin de semana

Con la conferencia de prensa que se realizó anoche en la Asociación Juninense de Básquet y que contó con la presencia del Titular de la Federación Bonaerense –Miguel Ángel Chami-, se lanzó oficialmente el segundo torneo de Maxibásquet de la Provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad serán 8 las selecciones que presentarán equipos en la categoría +35 exclusivamente, y que verán acción en las canchas de los clubes Ciclista, Junín y Los Indios simultáneamente. La naranja empezará a picar recién en la tarde-noche del Viernes 16, pero antes tendrá lugar la recepción de los planteles y la reunión de delegados, para entre otras cuestiones ir analizando la cita del próximo certamen de la especialidad.

Además de Junín, que es el campeón defensor y anfitrión, estarán presentes Pergamino, Chivilcoy, Zárate-Campana, La Plata, Bahía Blanca, San Nicolás y Esteban Echeverría. Los grupos ya fueron sorteados, al igual que el fixture.

En el grupo 1 estarán el local, Chivilcoy, Pergamino y Zárate-Campana.

Por su parte en el grupo 2 estarán La Plata, Bahía Blanca, San Nicolás y Esteban Echeverría.

Luego de la fase de grupos, los dos primeros de cada zona clasificarán a las semifinales, que tendrán lugar el Domingo 18. Los 4 equipos que queden eliminados en la primera etapa, seguirán compitiendo en sistema de playoffs para definir el quinto puesto.

La maxifiesta tendrá lugar ese mismo día, aunque dos planteles deberán cuidar a sus jugadores porque el Lunes, aprovechando el feriado, se jugarán los partidos para definir todas las posiciones, entre ella el Campeón Provincial.



Plantel de Junín + 35

Martín Carabajal, Marcelo Barile, Gerardo Lares, Federico Pollio, Juan Manuel Berestein, Gabriel Ferrari, Mauro Puertas, Cristian Mosca, Gabriel Paolin, Juan Pablo Pontelli, Luciano Berestein, Gustavo Nanni, Sebastián Carrillo, Edgardo Rotelli y Patricio Calabro. Director técnico: Raúl Scaglione.





Caras y nombre conocidos

Entre algunos de los que podemos destacar están:

Pablo Rolón: jugador de Central Buenos Aires de Zárate, en la ABZC, y que también defiende los colores de Social Beccar, en los torneos de FeBAMBA

Víctor Manuel “Polaco” Rodríguez: figura del multicampeón Náutico Zárate de la ABZC y pieza importante del San Lorenzo de Almagro que alcanzó semifinales en el exigente torneo de capital.

Martín “Chapa” Schapavaloff: actualmente disputando la final del torneo de Primera B +35 con Banco Provincia en FeBAMBA, y jugador activo en la liga Chivilcoyana.



Fixture

GRUPO 1

Viernes 16

18.30 Chivicoy vs Zárate-Campana (en Ciclista)

18.30 Junín vs Pergamino (en Junín)



Sábado 17

11 Pergamino vs Zárate Campana (Junín)

11 Junín vs Chivilcoy (Los Indios)

19 Pergamino vs Chivilcoy (Junín)

19 Junín vs Zárate Campana (Los Indios)



Grupo 2

Viernes 16

20.30 La Plata vs San Nicolás (en Junín)

20.30 Bahía Blanca vs Esteban Echeverria (Ciclista)



Sábado 17

9.30 Esteban Echeverría vs San Nicolás (Los Indios)

9.30 Bahía Blanca vs La Plata (Junín)

21 Bahía Blanca vs San Nicolás (Los Indios)

21 Esteban Echeverría vs La Plata (Junín).