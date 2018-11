Los Indios derrotó a Cavul de Lincoln

Los Indios le ganó anoche a Cavul de Lincoln por 71 a 61 en un partido parejo durante todo su desarrollo. Fue solamente para cumplir con el calendario del campeonato Clausura de primera división.

Están confirmados los cruces de cuartos de final. Independientemente del resultado de anoche Los Indios iba a enfrentar a Argentino (que debe un partido con Cavul que se juega mañana).



9 de Julio chocará con Sarmiento, El Linqueño con San Martín y Club Junín va contra Ciclista Juninense. Detalle:

Anoche

U17 Los Indios 69 vs Cavul 81

Mayores Los Indios 71 vsCavul 61

Hoy

Club Cavul

19.30 U15 Cavul vs 9 de Julio

Miércoles 14

Club Cavul

19.30 U16 Cavul vs Argentino

21.30 Mayores Cavul vs Argentino





Cruces, cuartos

1) 9 de Julio vs Sarmiento

2) El Linqueño vs San Martín

3) Los Indios vs Argentino

4) Junín vs Ciclista



Semis

Ganador 1 vs ganador 4

Ganador 2 vs ganador 3