Somisa vapuleó anoche a Los Indios

Somisa goleó anoche a Los Indios en San Nicolás de los Arroyos por 105-63, partido que dirigieron los zarateños Raúl Imosi y Pablo Cesio.

El resultado exime de mayores comentarios.

El viernes próximo Los Indios vuelve a ser local y tiene una parada difícil: Atenas de La Plata. Detalle:

Anoche

Somisa de San Nicolás 105 vsLos Indios de Junín 63

Atenas de La Plata 82 s Deportivo San Vicente 43

Domingo

20 Sportivo Pilar vs Independiente de Zárate (Yamán-Dell Aquila)



Los Indios de Junín vs Atenas de La Plata

Independiente de Zárate vs Deportivo San Vicente

Somisa vs Sportivo Pilar