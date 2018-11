Ciclista va por la punta ante un histórico

Ciclista Juninense tiene esta noche un compromiso muy importante en la zona centro sur de La Liga Argentina. Enfrenta a Estudiantes de Olavarría, un club histórico del básquet argentino, desde las 21.30.

De ganar, el equipo de Leonardo Costa empataría al elenco Bataraz en la tabla y si pierde Rocamora el clásico de visitante ante Parque Sur, quedarían los tres elencos con el mismo puntaje en la cima de la tabla posicional. Dirigen Raúl Lorenzo, Matías Sotelo y Darío Bever.

Cairo por Whitehead

Ciclista decidió cortar a Josie Whitehead por mal rendimiento. La decisión se tomó luego de la derrota ante Rocamora, en el que el norteamericano zurdo no jugó bien.

En su reemplazo llega el cubano Marvin Cairo, un alero de 27 años de edad y 2,01 metros de altura. La mayor parte de su carrera deportiva como profesional la recorrió en Ecuador, mientras que también tiene experiencia en México, Cuba y Bolivia. En la 2014/2015 jugó para los Soles mexicanos, disputando allí 6 encuentros, con una media de 7,7 puntos y 4,7 rebotes. En 2015 jugó para ComuniKT de Ecuador y Oruro de Bolivia. Luego reemplazó a Reggie Larry en Lanús, para la Liga Naconal de Básquetbol.

Vuelve Ríos

Maximiliano Ríos regresa al primer equipo tras su ausencia en el partido ante Rocamora, donde no pudo viajar debido a un fuerte cuadro febril, que tenía como peligro el posible contagio a sus compañeros.

Hoy

21 Platense vs La Unión

21.30 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

21.30 Centro Español vs Rivadavia (Mza)

21.30 Barrio Parque vs Sp América

21.30 San Isidro vs Echague

22 Independiente (Sde) vs Central (Ceres)

22 Hindú Club vs Villa San Martín