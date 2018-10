Argentino cerró la fase regular con una victoria

Argentino ganó bien en el cierre de la fase regular del Torneo Súper 20. Derrotó a Weber Bahía por 83 a 70.

El juninense Facundo Corvalán abrió el juego con un triple. Después Weber se adueñó de los cristales (hasta que Bowman se hizo ancho y puso un poco de orden) y continuó estirando diferencias con el mismo Corvalán y Gerson Do Espirito Santo Jr.

El Turco estuvo cinco minutos y medio sin convertir, hasta que llegó un triple de Guido Mariani. La falta de volumen de juego –que lentamente fue recuperando-fue determinante para una sequía que no podía extenderse en el tiempo.

Jamaal Levy y un indetenible Facundo Corvalán, estiraron la diferencia, hasta que Gastón García se cargó el equipo al hombro y achicó con cuatro libres consecutivos. Luego llegó un triplazo de Leonardo Tortonesi y ya la historia al cierre del primer cuarto fue distinta: 18-23 (de 8-19 que venía arrastrando).

Mismo comienzo para los segundos diez minutos. Abrió Thygesen con una bomba y Bowman con Mariani contestaron en las siguientes ofensivas (24-26) y Ginóbili frenó el partido con un tiempo muerto computado.

Argentino logró empatar en 26 con Bowman y en 29 con un triple de Slider marcando una paridad de juego impensada en el arranque.

Y cuando Bowman siguió recibiendo la pelota en la pintura, mandó por primera vez en el partido arriba al Turco 31-19.

Ya Argentino no abandonó más el resultado ganador hasta el cierre del primer tiempo porque se le calentaron las manos a Gastón García, Guido Mariani y Jonatan Slider:

En el tercer cuarto la rompió Jonatan Slider y la defensa de Argentino fue impecable para un parcial contundente de 22-11.

Nicholas Wiggins abrió el último tramo de la contienda con una volcada espectacular y el Turco comenzó a cerrar el partido. Bien Tortonesi, García y Mariani que siempre mantuvieron lejos de Weber el resultado para terminar ganando sin sobresaltos.

Al cierre de esta edición jugaban Quilmes y Peñarol. Si pierde Quilmes, Argentino juega contra el Cervecero. Si gana, Argentino va contra Weber.





Hoy

21.30 La Unión Fsa vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs San Martín

Mañana

19 San Lorenzo vs Ferro

20 Obras vs Boca

21 Instituto vs Atenas

22 Olímpico vs Quimsa