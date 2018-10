Batacazo de 9 de Julio en Lincoln

Nueve de Julio es el único líder del campeonato Clausura d la Asociación Juninense de Básquetbol.

Los del Obelisco fueron a Lincoln de punto y se convirtieron en banca. Derrotaron en el “Eduardo Pis Ágata” a El Linqueño por 69 a 68 y despojaron además del invicto al dueño de casa. Además, conservaron esa condición y le restan todavía dos partidos para finalizar la fase regular.

El primero de la tabla tendrá localía eterna para los play off.

Este lunes 9 de Julio recibe a Sarmiento y además Cavul es local ante Club Junín. Detalle:





Anoche

U17 El Linqueño 56 vs 9 de Julio 75

Mayores El Linqueño 68 vs 9 de Julio 69

Lunes 22

Club Cavul

21 Mayores Cavul vs Junín

Club 9 de Julio

19.30 U17 Nueve de Julio vs Sarmiento

21.30 Mayores Nueve de Julio vs Sarmiento



Martes 23

Club Argentino

19.30 U17 Argentino vs Porteño

21.30 Mayores Argentino vs Porteño

Club El Linqueño

19.30 U15 El Linqueño vs Ciclista

21.30 U19 El Linqueño vs Ciclista

Miércoles 24

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs Argentino

Club Los Indios

21 Mayores Los Indios vs Junín

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista vs El Linqueño

21.30 Mayores Ciclista vs El Linqueño



Jueves 25

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios vs Junín

21.30 U19 Los Indios vs Junín

Club Cavul

19.30 U15 Cavul vs San Martín





Viernes 26

Club San Martín

19.30 U17 San Martín vs Cavul

21.30 Mayores San Martín vs Cavul

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio vs Sarmiento

Club Baigorrita

21 Mayores Deportivo vs El Linqueño