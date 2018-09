Argentino visita a Quilmes de Mar del Plata

Argentino juega esta noche por segunda vez en Mar del Plata. Visita a Quilmes, en el cotejo desquite del Torneo Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol.

Argentino necesita mejorar la perfomance del juego ante Peñarol e ir buscando su mejor perfil de equipo en el campeonato.

Dirigen desde las 21 el bahiense Alejandro Ramallo, el capitalino Rodrigo Castillo y el cordobés Alberto Ponzo.

Anoche

Hispano 84 vs San Lorenzo 100

Instituto 88 vs Quimsa 65

Hoy

21 Ferro vs Obras

21 Quilmes vs Argentino

21.30 Comunicaciones vs Regatas

21.30 Libertad vs Olímpico

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía

Sábado 29

20 Atenas (Cba) vs Quimsa

Domingo 30

21 Estudiantes (Cdia) vs Regatas

Lunes 1/10

20 Boca vs Ferro

20 San Lorenzo vs Obras

Martes 2

20.30 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Comunicaciones

21.30 Libertad vs Quimsa

22 La Unión Fsa vs San Martín