Argentino tampoco pudo con Quilmes en mar del Plata

Terminó la gira Turca por Mar del Plata. Anoche volvió a perder, esta vez ante el Cervecero, por 95 a 90.

Argentino no pudo hacer pie de movida. Le costó defender a Omar Cantón que metió siete puntos en un ratito y ofensivamente los excesos de pases imprecisos lo hicieron correr siempre de atrás. Un triple de Crawford y otro de García dejaron relativamente al Turco en partido 18-13.



La mezcla de nacionales con foráneos le rindió satisfactoriamente a Argentino que se recuperó con un buen segundo cuarto. Gastón García y Guido Mariani le aportaron en la ofensiva y los extranjeros pusieron su granito de arena para igualar el juego en 32 al cabo del primer tiempo.

Argentino reingresó con mayoría de extranjeros a la cancha. Sin gente que defienda en tres minutos y medio quedó 47-38 abajo. No lo pudo acomodar más. Terminó 70 a 56.

Quilmes lo fusiló con los triples de Mateo Bolivar, los aportes de Sebastián Morales y un rendidor Eduardo Vassirani. El parcial fue lapidario. Argentino recibió 36 goles en diez minutos e hizo 22.

Pero el último cuarto del Turco fue sensacional. Cuatro nacionales y un extranjero saltaron a la cancha y la rompieron. Ganaron el cuarto 34 a 25 con un Gastón García súper encendido y, el resto, contagiado. No le alcanzó para ganar el partido por la diferencia que Quilmes trajo de arrastre, pero la imagen final del equipo plasmada en la cancha fue muy buena.





Anoche

Ferro 74 vs Obras 77

Quilmes 95 vs Argentino 90

Comunicaciones 78 vs Regatas 72

Libertad 88 vs Olímpico 56

Gimnasia (Cr) 60 vs Weber Bahía 56

Hoy

20 Atenas (Cba) vs Quimsa

Domingo 30

21 Estudiantes (Cdia) vs Regatas