Completaron partidos pendientes y finalizó la primera rueda

Ayer domingo se completaron partidos pendientes del básquet femenino que dieron lugar a la finalización de la primera rueda.

En agosto recién se reanudará el campeonato porque le da paso a las vacaciones de invierno en todo el mes de julio.

Las chicas de Ciclista Juninense ganaron la primera rueda invictas, tras golear como local a Argentino de Chivilcoy por 68-22. Además Argentino de Junín supero ayer por la tarde a San Martín 45-33. Detalle:

Resultados

Mayores

Ciclista 68 vv Argentino Ch. 22

Argentino J 45 vs San Martín 33

Menores

Argentino J 47 vs San Martín 35

Infantiles

Argentino J 51 vs San Martín 36

Mini

Argentino J (1) vs San Martín (3)

Sarmiento y Argentino Ch. (amistoso)

Sarmiento y Argentino J (postergado, sin fecha)

Segunda rueda (mes de agosto)

Primera fecha

Atlético Elortondo vs Sarmiento-Ciclista

San Martín vs Argentino Chivilcoy

Sp. Rojas vs Gimnasia de Pergamino

Porteño vs Argentino Junín

Segunda fecha

Sarmiento-Ciclista vs San Martín

Sp. Rojas vs Atlético Elortondo

Porteño vs Argentino Chivilcoy

Argentino Junín vs Gimnasia Pergamino.