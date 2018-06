Guido Mariani: “Me queda un año más para jugar en el Club Argentino”

Guido Mariani llegó de Parque Sur para jugar por primera vez en la Liga Nacional con la casaca de Argentino de Junín. Analizamos su rendimiento y nos cuenta cómo vivió la temporada en la entidad del barrio de Las Morochas.

Sobre los minutos que tuvo en cancha, dijo;

"No creo que sea cuestión de merecimientos el tema de los minutos.. Creo que uno aporta lo que el equipo necesita en el momento que lo necesita. Cada uno tiene su rol y hay que entenderlo como tal para que el equipo engrane y funcione de la mejor forma."

Sobre la temporada 2017/18, Guido expresó: "Siento que fue una buena temporada. En lo grupal a pesar de varios problemas a lo largo del año, se logró clasificar a play off y competir fuerte ahí. Y en lo personal siento que es un paso adelante, una categoría nueva para mí, en la que me costó un tiempo de adaptación pero que logré sentirme cómodo y aportando para el equipo."

Diferencias y el futuro

En cuanto a las diferencias entre la categoría superior y el ex T.N.A., Mariani expresó: "La mayor diferencia entre Liga ´A´ y el ex T.N.A., creo que es física. En contactos, arranques y desplazamientos, y sobre todo en la velocidad de ejecución y la rápida lectura de juego que requiere la misma".

Finalmente, sobre su futuro, argumentó: "Junín es una ciudad tranquila, linda para estar. Se vive mucho el básquet con pasión, en las tribunas y en las calles. Me gustan esos ambientes y la verdad es que me queda un año más en Argentino", cerró el basquetbolista del C.A.A.