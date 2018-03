Argentino recibe a Instituto de Córdoba

Argentino vuelve a ser local esta noche. Desde las 21.30 recibe la visita de Instituto Central Córdoba, uno de los mejores equipos de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido será controlado por el capitalino Diego Rouggier, el bahiense Alejandro Ramallo y el santiagueño Nicolás D’Anna.

Anoche

Boca 95 vs Obras 59

Comunicaciones 87 vs La Unión Fsa 80

Peñarol 93 vs Ferro 73

Salta Basket 66 vs Gimnasia (Cr) 72

Olímpico 96 vs Hispano 72

Hoy

21 Quilmes vs Regatas

21.30 Argentino vs Instituto

Miércoles 28

21 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)

21.30 Estudiantes (Cdia) vs La Unión Fsa

22 Quimsa vs Hispano

Jueves 29

20.30 Weber Bahía vs Boca

21 San Lorenzo vs Olímpico

21.30 Peñarol vs Regatas

21.30 Salta Basket vs Comunicaciones



Viernes 30

21 Instituto vs Gimnasia (Cr)

21.30 San Martín vs Estudiantes (Cdia)

Sábado 31

21 Hispano vs Olímpico

21 San Lorenzo vs Atenas (Cba)

21.30 Argentino vs Ferro

Programa del Turco

31/03 (L) Ferro Carril Oeste



Abril

04/04 (V) Ferro Carril Oeste

06/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

18/03 (L) Peñarol MdP

21/03 (V) Comunicaciones

23/03 (V) Estudiantes

29/03 (L) La Unión Fsa.

Mayo

02/05 (L) Ciclista Olímpico.