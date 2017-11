Qué le dejó a Argentino el Súper 20

Argentino disputó el Súper 20, formato que se estrenó este año y que para el Turco culminó con la eliminación ante Ferro.

El equipo de Japez repitió defectos y virtudes, con respecto a las últimas temporadas del elenco azul, y lo repasamos en este informe:

Primera fase: fuerte adentro, débil afuera

Como viene pasando en las últimas 3 temporadas, Argentino parece ser dos equipos: uno cuando juega en el Fortín y otro cuando sale a la ruta. Como local, el Turco se hizo muy fuerte y de hecho ganó sus 4 partidos en la primera fase jugando muy bien. Pero lo preocupante es que cuando le tocó salir a la carretera no mostró la fortaleza defensiva que lo caracteriza y sus goleadores no estuvieron tan finos. Resultado: 4 derrotas en la misma cantidad de presentaciones.

Play-off: eliminado y con lesiones

En las últimas 3 temporadas, Argentino quedó afuera en primera ronda de Play-off, haciendo notar un desgaste lógico de un equipo que gasta tres veces menos que sus rivales de turno.

En este caso, en el Súper 20, le pasó algo parecido: ganó de local, pero en el último encuentro disputado en Caballito perdió dos piezas fundamentales como Cequeira y Bortolín. Así y todo el equipo luchó, pero Ferro se quedó con la serie 2-1.

Cambios en el equipo

Este torneo le sirvió a Japez para darse cuenta de lo que necesita el equipo. Abajo del canasto está muy bien, porque Kent y Bortolín realmente están rindiendo como se esperaba. Además, Juanchi Cangelosi puede hacer las veces de Ala Pivot, al igual que Millsap; y Agustín Acuña está comenzando a tener minutos. Pero si tuvo que cambiar dos fichas: Malcom Bernard no era el jugador que el equipo necesitaba, más allá de que su ida fue por problemas personales. El que sí fue cortado por mal rendimiento fue Rodrigo Sánchez, jugador al que la dirigencia le vio potencial por sus performances en el TNA, pero no son las mismas categorías y el Rosarino no se adaptó. Llegó un viejo conocido de la casa: Marcos Saglietti. Japez tendrá que trabajar para acomodar las piezas, seguir con la fuerte localía e intentar repetir rendimientos fuera de casa.

