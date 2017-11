Ciclista ganó y endurece la localía

Ciclista Juninense sumó dos valiosos puntos anoche ante Tomás de Rocamora y sigue firme con el invicto en calidad de local.

Fue un partido durísimo para el Verdirrojo. Rocamora lo tuvo a maltraer los tres primeros cuartos donde el quinteto juninense corrió de atrás en el marcador, hasta el final del tercer período.

Acá recién Ciclista lo dio vuelta de manera firme con dos libres de Rodrigo Goncalvez Da Souza (62-61) y se afirmó en el marcador con un gran cierre de Nahuel Barrozo 67-65.

Ya el tercer cuarto fue distinto. Ciclista no abandonó más el resultado ganador. Goncalvez, Carrera y Barroso primero y la efectividad de Laterza en el cierre aseguraron el tercer triunfo en el campeonato.

Este miércoles el Verdirrojo se presenta en Concepción del Uruguay, ante Parque Sur.

Anoche

Ciclista 89 vs Rocamora 80

Hindú Club 98 vs Oberá Tc 85

La Unión 90 vs Gimnasia (La Plata) 95

Atenas 76 vs Centro Español 66

Hoy

21 Barrio Parque vs Unión (Sf)

21 Villa Mitre vs Temperley

21.30 Deportivo Norte vs San Isidro

Martes 7

21.30 Bhy Tiro Federal vs Echagüe

21.30 Rivadavia (Mza) vs Deportivo Viedma

21.30 Villa San Martín vs Oberá Tc

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Independiente (SdE)

Miércoles 8

21.30 La Unión vs Platense

21.30 Parque Sur vs Ciclista Juninense

Jueves 9

21 Temperley vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Bhy Tiro Federal vs Libertad

21.30 Petrolero vs Centro Español

Viernes 10

21.30 Deportivo Viedma vs Estudiantes (Ola)

21.30 Independiente (SdE) vs Mitre (Tuc)

21.30 Villa San Martín vs Hindú Club.