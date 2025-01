Kevin Benavides desertó antes de la sexta etapa

Fue mucho más que esfuerzo y resistencia. Fue corazón y orgullo por intentar cumplir con este Dakar 2025, aún con su franca recuperación por aquél accidente que lo marginó del Desafío Ruta 40 a mediados de mayo, pero sus deseos no pudieron suplir las dolencias y al concluir la quinta etapa en Hail.

Kevin Benavides manifestó que no podría continuar sobre la KTM y decidió con el equipo retirarse de la carrera, que el salteño ganó en 2021 y en 2023.

"Para serles sincero, sufrí mucho. Estuve corriendo con un brazo (derecho) y el otro (izquierdo) sigue muy finito, perdí mucho la musculatura porque el nervio no funciona aún y no tengo la movilidad completa de los dedos de la mano, ni puedo cerrarla por completo, sin poder estirar el codo. Son muchas trabas que tiene el brazo, que me hace manejar diferente y fatiga otras zonas del cuerpo", confesó Kevin en el día de descanso del Rally Dakar.

Sobre el mediodía del viernes de nuestro país, el equipo KTM y el salteño notificaron que no continuará en el Rally Raid Dakar 2025, a través de sus redes sociales.

Señaló el piloto: "Sé que no es fácil. La inteligencia sobre la pasión. Es lo que me ayudó a decidir esto, pienso en el gran camino que recorrí para llegar y me auto probé a mi mismo que pude y puedo. Prefiero seguir el curso de mi recuperación y dejar de forzar mi brazo a niveles tan extremos. Si miro atrás, hace unos meses estaba peleando por mi vida, y hoy me di el gusto de correr medio Dakar y parar por decisión propia para conservarme".

Seguidamente, Kevin expresó: "Superé una lesión axional difusa, quebradura de húmero y codo, lesión de nervio radial, y ¡Volveré a estar fuerte para manejar como a mi me gusta y poder pelear en lo más alto!", remarcó Benavídes sobre su moto, al despedirse -por este año- de la carrera que crea leyendas.

Cerrando conceptos, el argentino manifestó: "Me quedaré hasta el final para acompañar a mi hermano Luciano. Gracias por su apoyo y fuerzas enviadas", completó el alteño Kevin Benavides.

Hoy se reanudará, con la sexta etapa

El Rally Dakar 2025 continurá hoy con su recorrido y encara la segunda semana de competición en Arabia Saudí, con la disputa de la sexta especial.

Los participantes, deberán realizar el recorrido que empieza en el campamento de Ha'il, donde todos descansaron un día, para llegar a Al Duwadimi.

Este parcial tiene un total de 829 kilómetros de recorrido, que se separan entre los 605 kilómetros de tramo de especial y los 224 kilómetros de enlace.

Esos tramos, conectan los campamentos de Ha'il con Al Duwadimi, en el comienzo de la bajada hacia el sur de la carrera más dura del mundo en la segunda semana de competición. Los pilotos se enfrentarán a muchas piedras en su camino, en donde deben prestar atención a los pinchazos para evitar que un problema con los neumáticos les prive de estar en la pelea por cosas importantes en el final de la cita saudí.