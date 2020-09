Gabriel Ponce de León: "El balance no fue bueno"

La vuelta del Turismo Carretera a los autódromos, luego de seis meses sin competencias, generó gran expectativa en la dirigencia de la ACTC, el público -que debió conformarse con verlo por televisión, ya que no estuvo habilitado el acceso, por la pandemia del coronavirus- y por supuesto en los pilotos y sus equipos.

El juninense Gabriel Fernando Ponce de León y su team no fueron la excepción a la regla y todo el grupo fue muy confiado al circuito de la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos (a 160 kilómetros de Junín), para la esperada reanudación de la "máxima" y su "telonera" del TC Pista.

Pero en el trazado nicoleño, donde se corrieron dos pruebas del TC, una el sábado y la otra el domingo, no tuvo buen desempeño el Ford Falcon de "Gaby" que se prepara en nuestra ciudad, ya que en la prueba sabatina, el corredor de nuestro medio terminó vigésimo sexto, con un tiempo de 30 minutos cuarenta y un segundos 521 milésimas, a 49 segundos 834 milésimas del ganador de la prueba del día 12, que ganó el arrecifeño Nicolás Trosset, con Dodge.

El domingo todo fue aún más desfavorable, porque debido a un toque de carrera, Ponce de León debió abandonar y terminó en el clasificador en la posición trigésima novena, a ocho vueltas del vencedor, otro piloto de Arrecifes, Valentin Aguirre, también a bordo de un Dodge.

Tras regresar de San Nicolás y ya pesando en la próxima competencia de la temporada (será entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre en el mítico autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Gabriel Ponce de León aceptó analizar con Democracia lo vivido en el circuito nicoleño, e inicialmente expresó:

"El balance no fue bueno, no tuvimos un buen funcionamiento durante el fin de semana en el auto y, además, en la carrera del domingo, tuve que abandonar la competencia por un toque con otro auto, que generó la rotura del radiador", tras lo cual analizó las sensaciones que le dejó volver a competir, pero sin público en las tribunas, boxes y otros espacios del autódromo, para cumplir con todos los protocolos sanitarios dispuestos. Comentó al respecto:

"Correr sin público fue un poco extraño, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas e hinchadas que mueve el automovilismo, pero entiendo que si seguimos compitiendo y respetando los protocolos como se hizo en San Nicolás, en algún momento la gente va a poder volver, de a poco".

A trabajar en motor y chasis

Luego expresó: "Fue todo nuevo, por los protocolos dispuesto por el Covid-19, pero estar encerrados los tres días (viernes, sábado y domingo), en lo personal, no me cambio demasiado los planes, ya que siempre -durante los fines de semana de carrera-, normalmente no salgo del autódromo".

"Enseguida nos pondremos a trabajar en el auto para la próxima carrera, vamos a tener que meter mano en el chasis y en el motor para ir a correr al autódromo de Buenos Aires. Quiero volver a agradecer a todos los sponsors, quienes con su apoyo me permitieron estar en esta vuelta del automovilismo y del Turismo Carretera", cerró el experimentado y caracterizado piloto de nuestra ciudad tras el regreso del Turismo Carretera.

Las posiciones del campeonato

Luego de la doble fecha disputada el pasado fin de semana en el Autódromo "San Nicolás Ciudad", el Turismo Carretera tiene un nuevo líder del campeonato, Valentín Aguirre (con el Dodge Nº 5), ganador de la competencia disputada el domingo, y quien reúne 152,5 puntos.

Juan Cruz Benvenuti (Torino), quien subió al podio en ambas finales, ocupa el segundo puesto, a tres unidades del arrecifeño y también con un "Toro", Facundo Ardusso -quien había llegado al trazado nicoleño como puntero- quedó a 21 unidades del puntero.

Nicolás Trosset (con el Dodge Nº 188), que el sábado alcanzó su primer éxito en la categoría, se ubica en el cuarto lugar, a 28,5 puntos de su coterráneo y puntero, mientras que el vigente campeón, también de la "Cuna de Campeones" (Arrecifes), Agustín Canapino, está séptimo, con 122,5, a 30 puntos de Aguirre.

En tanto, con el Ford Falcon Nº 21, nuestro representante, Gabriel Fernando Ponce de León, ocupa ahora la trigésima novena ubicación en las posiciones generales, habiendo acumulado hasta el momento un total de 21,5 puntos.

En definitiva, los cincuenta pilotos que animan el certamen 2020 de la "máxima", ocupan estas posiciones en el campeonato, tras haberse corrido hasta el momento cuatro de diez pruebas pactadas al iniciarse la actual temporada:

Ps. Pilotos.................................. Puntos

1°- Aguirre, Valentín .....................152,5.

2°- Benvenuti, Juan Cruz ............ 149,5.

3°- Ardusso, Facundo.................... 131,5.

4°- Trosset, Nicolás ..................... 124,0.

5°- Urcera, José Manuel............... 123,5.

6°- Santero, Julián ..................... 123,0.

7°- Canapino, Agustín .................. 122,5.

8°- De Benedictis,Juan B............... 116,5.

9°- Mazzacane, Gastón ................ 112,5.

10°- Gianini, Juan Pablo ............... 96,0.

11°- Gini, Esteban .......................... 92,5.

12°- Ortelli, Guillermo.................... 88,0.

13°- Werner, Mariano .................... 86,5.

14°- Mangoni, Santiago ................. 77,5.

15°- Castellano, Jonatan ................. 71,5.

16°- Okulovich, Carlos.................... 69,5.

17°- Savino, José Ignacio................ 67,0.

18°- Lambiris, Mauricio ...................65,5.

19°- Agrelo, Marcelo...................... 64,5.

20°- Ciantini, Diego....................... 62,5.

21°- Pernía, Leonel ......................... 61,5.

22°- Moriatis, Emanuel................... 61,0

23°- Ledesma, Christian ..................59,5.

24°- Ponte, Martín ....................... 50,0.

25°- Spataro, Emiliano ...................49,5.

26°- Della Motta, Facundo ............44,5.

27°- Ebarlín, Juan José .................. 44,0.

28°- Ferrante, Gastón .....................43,5.

29°- Bonelli, Nicolás.......................42,0.

30°- Catalán Magni,Juan T. ........... 40,0.

31°- Trucco, Juan Martín ................ 38,5.

32°- Ruggiero, Alan........................ 35,5.

33°- Fontana, Norberto ................. 34,5.

34°- Silva, Juan Manuel..................32.0.

35°- Jalaf, Matías.......................... 28,5.

36°- Alaux, Sergio ......................... 27,5.

37°- Ugalde, Lionel......................... 23,5.

38°- Nolesi, Mathías...................... 23,5.

39°- PONCE DE LEON, G. ................ 21,5.

40°- Di Palma, Luis José ................ 20,5.

41°- Cotignola, Nicolás................... 20,0.

42°- Costanzo, Pablo ..................... 18,0.

43°- Ventricelli, Luciano.................. 17,0.

44°- Rodríguez, Matías .................. 16,0.

45°- González, Nicolás .................... 6,0.

46°- Dose, Christian ....................... 6,0.

47°- Bruno, Juan Martín .................. 4,0.

48°- De Carlo, Diego ....................... 4,0.

49°- Mulet, Leandro ........................ 3,5.

50°- Altuna, Mariano ...................... 0,0.

--

