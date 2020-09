Valentín Aguirre se quedó con la carrera del TC y alcanzó la punta

El arrecifeño Valentín Aguirre, con Dodge, ganó ayer de punta a punta su tercera final en el Turismo Carretera (TC), con un tiempo de 32'08"844,en el marco de la cuarta fecha del campeonato de la especialidad, que se desarrolló en el autódromo de San Nicolás, sin público, y con extremas medidas sanitarias a raíz de la pandemia de coronavirus.

Aguirre, quien alcanzó la cima del campeonato, superó a su coterráneo Agustín Canapino (Chevrolet), y al neuquino Juan Cruz Benve-nuti (Torino), al platense Gastón Mazzacane (Chevrolet), al entrerriano Mariano Werner (Ford), al cabo de las 20 vueltas al trazado de 3.959 metros de cuerda.

Completaron los diez primeros, el mendocino Julián Santero (Ford), el santafesino Facundo Ardusso (Torino), el arrecifeño Nicolás Trosset (Dodge), el necochense Juan De Benedictis (Ford), y el marplatense Chrisitian Ledesma.

El piloto juninense Gabriel Ponce de León no pudo solucionar algunas fallas en su radiador, abandonó a ocho vueltas del final y terminó en el antepenúltimo lugar.

La palabra del juninense

El corredor oriundo de nuestra ciudad realizó un balance de su performance. En diálogo con Democracia indicó: “El sábado, tuve un inconveniente con el parabrisas cuando venía remontando, lo que me originó una mala visión y perdí algunas posiciones. Me mantuve en el puesto 26, donde terminé”.

Y agregó: “Hoy (por ayer), al final de la carrera hubo un choque adelante mío donde quedaron varios autos y quedé yo con ellos. Sufrí un choque en ese entrevero que hubo y rompí el radiador y todo lo que es la parte delantera del auto, así que tuve que abandonar porque si no iba a romper el motor”.

Pese a la jornada negativa, el juninense apartó su rendimiento y analizó la fecha de San Nicolás. “Fueron interesantes las dos carreras, sobretodo porque el candidato principal, que era Werner, se paró. Si no hubiesen sido dos carreras monótonas y aburridas”, dijo.

También abordó la nueva modalidad de correr sin público y afirmó: “Sin dudas que volver es importante después de tanta inactividad. Se trabajó de buena manera, desde el ingreso hasta la salida al autódromo. Quedó en claro que lo que se había prometido se cumplió. Se respetaron todos los controles del protocolo sanitario, eso nos dio tranquilidad”.

Sobre el requerimiento que impone el protocolo sanitario, señaló: “La ausencia de público repercute en el corredor porque los hinchas somos todos, más cuando son competencias del turismo carretera, donde hay cuatro hinchadas y se mueve mucha cantidad de gente. Verlo vacío era una sensación extraña”.

La carrera

Sin el marco multitudinario que tiene acostumbrado a presentar el TC, la final tuvo un desarrollo sin demasiadas variantes, ya que el arrecifeño Valentín Aguirre le sacó provecho de su Dodge, escudería que se quedó con las dos carreras del fin de semana.

Fue meritoria la gran remontada del entrerriano Mariano Werner, que largó en la duodécima posición en la grilla, y culminó quinto, mientras que el ganador de ayer, el arrecieño Nicolás Trosset no tuvo el mismo rendimiento en su Dodge.

El séptuple monarca, Guillermo Ortelli (Chevrolet), finalizó decimoquinto, y continúa sin levantar cabeza y desde el 2016 que no gana una final de TC, y tampoco fueron buenos los rendimientos de los "chivos" del marplatense Christian Ledesma, décimo, y del subcampeón, el rionegrino José Manuel Urcera, undécimo.

Clasificación con impronta de Arrecifes

Las tres series clasificatorias, a cuatro giros, fueron para los arrecifeños Agustin Canapino (Chevrolet) y Valentín Aguirre (Dodge), y el platense Gastón Mazzacane (Chevrolet), primera, segunda y tercera, respectivamente.

La primera serie clasificatoria de la telonera TC Pista, a cuatro rondas, la ganó el uruguayo Marcos Landa (Torino), escoltado por el bonaerense Andrés Jakos (Dodge), y en la segunda triunfó el oriundo de Rivera, Germán Todino (Torino), secundado por el nacido en Ferré, Santiago Alvarez (Dodge).

La final de TC Pista, a 15 vueltas, se la adjudicó el uruguayo Marcos Landa (Torino), y completaron el podio el bonaerense de Ramos Mejía, Andrés Jakos, y el bonaerense Santiago Alvarez, los dos con Dodge.

Así quedó la tabla

Las posiciones del campeonato de TC, desarrolladas cuatro carreras, tienen ahora un nuevo líder, el arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge), con 152.5 puntos; y lo siguen el neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino), 149.5; el santafesino Facundo Ardusso (Torino), 131.5; el arrecifeño Nicolás Trosset (Dodge), 124; y el rionegrino José Manuel Urcera (Chevrolet), 123.5.

La quinta fecha del campeonato de TC se llevará a cabo el 4 de octubre en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez.