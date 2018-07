Roberto Mouras tendrá su película-documental

Daniel Osvaldo Palacios y Vitto Carri son los dueños de la Bielita Producciones Independientes y a la vez, los directores del documental formato cine, “Roberto Mouras, el príncipe de Carlos Casares”, siendo este el segundo trabajo, luego de la exitosa presentación de “Juan Gálvez, la historia de un campeón”.

Sobre cómo surgió la idea de hacer una película-documental acerca de la vida de Mouras, Palacios contó: “Se me había ocurrido escribir un libro, pero vi que se me hacía muy largo, que no lo terminaba más y un día charlando con Vitto, dijimos por qué no hacer un documental, y así fue como comenzamos en 2017”.

“Es un documental formato cine, está filmado en Full HD y tiene interpretaciones. Quisimos hacer algo distinto a lo que ya hay sobre Roberto, algunos lo verán como documental y otros como película”, expresó el documentalista.

El autor anticipó que “tenemos un doble que hace de Roberto (Hugo Jesús Lareu) y otro, (Gino Acosta) que se meterá en la piel de Amadeo ‘Huevo’ González”.

Al ser consultado de cómo inicia la historia, el productor contó que es “diferente a todas, ya que comienza en 1.500 con el nacimiento de su apellido y cómo llegó a la Argentina. Por eso decimos que hay una búsqueda histórica muy importante y atractiva”.

En cuanto al tiempo de duración, Daniel aseveró que “Consideramos que va a durar 1hora y 15 minutos aproximadamente y si todo anda bien, el objetivo es poder tenerlo listo para marzo del 2019 y presentarlo en la ciudad de Carlos Casares”.

Daniel y Vitto llevan ocho meses de trabajo y ya recorrieron más de 5.000 kilómetros, visitando nueve ciudades (Moctezuma, Carlos Casares, Tandil, Tapalqué, Tucumán, La Plata-Autódromo Mouras-, San Martín, Lujan y el monolito en Lobos) recopilando información sobre Mouras. Como sucedió en Tandil con Matías Cerviño quien puso a disposición su Dogde, réplica de la Nº 5 con la que “El Toro” en la vuelta de Bahía Blanca volcó dando varios tumbos.

Los documentalistas coinciden en que el único rédito que persiguen como productores independientes es conocer más de la vida deportiva de “El Príncipe” y compartirla con el público haciendo lo que los hace felices: periodismo, automovilismo e historia.

“Roberto es un ídolo del automovilismo, un ídolo de la humildad, un ídolo de la gente, un ídolo de la pasión, es un grande de verdad” y concluyó “abajo era un tipo más perdido entre la multitud y arriba del auto, se llevaba el mundo por delante por la fuerza que tenía”, aseguró Palacios.