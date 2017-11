"Me sentiré siempre responsable de la muerte de Ayrton Senna"

Adrian Newey, diseñador del equipo Williams en la temporada de 1994, escribió una autobiografía en donde se refiere a la competencia de San Marino, donde Ayrton Senna falleció luego de impactar contra un muro en la curva Tamburello.

El diseñador dio su punto de vista de su responsabilidad: "De lo que me siento más culpable no es de que un posible fallo de la columna de dirección fuera la causa del accidente, porque ese no es el caso, sino porque fallé en la aerodinámica del coche".

“Metí la pata en la transición entre la suspensión activa [desde 1993] y la vuelta a la [suspensión] pasiva, y diseñé un coche que era aerodinámicamente inestable, en el que Ayrton intentaba hacer cosas que no se podían hacer. Y de hecho no fue capaz. Si tenía o no un neumático pinchado, su trazada interior más rápida pero con más vibraciones en un coche aerodinámicamente inestable dificultaba el control del monoplaza, incluso a él”, escribió.

Tras el fatal accidente, donde en ese mismo fin de semana se produjo también la muerte de Roland Ratzenberger, la justicia italiana investigó y demandó a Frank Williams, director del equipo, Patrick Head y Adrian Newey, aunque años más tarde fueron absueltos.

Por último, añadió: "Me sentiré siempre responsable de la muerte de Ayrton, pero no culpable", explica. "El hecho de que la muerte de Ratzenberger (un día antes en Imola en otro accidente) fuera barrida tan fácilmente bajo la alfombra me hace suponer que la principal motivación de Passarini podría ser la fama y la gloria personal".