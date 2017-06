Tim Don batió el récord mundial y allí corrieron Diego García y Juan Bercellini

IRONMAN, EN BRASIL

El escenario no era el mejor, con mucha lluvia el fin de semana pasado en Florianópolis (Brasil). Pero como el deporte también es magia, la etapa del Ironman en la "Isla de la Magia", realizada por décima séptima vez, fue la mejor de todos los años en términos técnicos.

Los británicos Tim Don y Susie Cheetham fueron los ganadores de la disputa tras el desafío de 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,200 kilómetros de carrera.

Tim no sólo ganó como estableció el mejor tiempo del mundo para la marca, con 7 horas 40 minutos 23 segundos (antes era 7 horas 44 minutos 29 segundos). Susie no se quedó atrás y con 8 horas 52 minutos estableció la mejor marca para la prueba femenina en la capital catarinense.

Los juninenses Diego García y Juan Bercellini tomaron parte de la exigente prueba, y se ubicaron en las posiciones 1609ª y 1888ª, mientras que el vediense César Negri finalizó 1658.



Las posiciones finales fueron:

Caballeros

1) Tim Don (Gran Bretaña) - 7h.40min.23seg.

2) Kyle Buckingham (AFS) - 8h. 5min.43seg.

3) Igor Amorelli (Brasil) - 8hs. 6min. 58seg.

4) Reinaldo Colucci (Brasil) - 8h.10min. 4seg.

5) Thiago Vinhal (Brasil) - 8h11min46seg.

1609) Diego García (Junín) - 12h.38min.6seg.

1658) César Negri (Vedia) - 12h.48min.39seg.

1888) Juan Bercellini (Junín) - 13h.47min.7seg.



Mujeres:

1) Susie Cheetham (Gran Bretaña) - 8h.52min.

2) Sonja Tajsich (Alemania) - 8h.57min.36seg.

3) Haley Chura (Est. Unidos) - 8h.58min45seg.

4) Gurutze Frades (España) - 9 horas 1 minuto.

5) Linsey Corbin (Est. Unidos) - 9h.1min.13seg.