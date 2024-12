Un cierre de año sin definiciones sobre la obra del Paso bajo nivel

En enero de 2025 se cumplirá un año desde que se frenaron los trabajos para construir un paso bajo nivel sobre Avenida Rivadavia. Para ese momento la obra estaba 30% avanzada, pero allí se detuvo. Desde ese entonces, y a lo largo de todo este año, ha reinado un panorama de incertidumbre en cuanto a la continuación de los trabajos; a pesar de los reclamos de vecinos y las gestiones del Municipio, reclamando su continuidad.

La última acción judicial fue llevada a cabo por los propios frentistas y comerciantes quienes han presentado – en octubre - un recurso de amparo para resolver la paralización de la obra del paso bajo nivel que ha afectado el tránsito y la economía local. Hasta el momento, no hay novedades por parte de la Justicia Federal.

Representados por el abogado Pablo Rasuk, y con el acompañamiento de la Sociedad de Comercio e Industria y la Federación de Sociedades de Fomento, la medida tenía como objetivo salvaguardar los intereses de los ciudadanos y comerciantes afectados.

Concretamente se solicitó al juez que disponga de una situación alternativa o un paliativo, en el mientras tanto, como puede ser liberar el paso hacia el barrio Belgrano por el sector cortado u otra vía colateral, para no tener que ir hasta Alberdi o Primera Junta.

En aquel momento Rasuk había explicado que dos comerciantes – de los tantos que resultaron afectados por el corte – fueron quienes finalmente firmaron el recurso de amparo.

"Se trata del dueño de Kiosco 8031 y de Cullerton Decoraciones. Dentro de la prueba documental se adjuntó una nota firmada por la presidenta de la Sociedad Comercio Industria donde dice que adhiere a todo el planteo que efectúan estos dos comerciantes; y otra presentada por Julio Miguens, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, quien también adhiere, por los perjuicios que pueden llegar a sufrir los ciudadanos, que es el derecho al libre tránsito", indicó.

Una primera respuesta

En diálogo con este medio, el abogado Pablo Rasuk, había confirmado – el pasado 30 de octubre - que se había efectivizado “el primer despacho declarando competente a un juez y solicitando al Poder Ejecutivo de la Nación información sobre la obra en cuestión".

Si bien el municipio no es parte de la causa, al tener intervención directa, fue citado como tercero –había explicado el abogado- y también se le pidió que informe sobre la situación actual de la obra desde una mirada municipal y de las actuaciones administrativas que pueda tener la misma.

El letrado había destacado, en aquel entonces, que el expediente “estaba en marcha y con movimiento”, situación que empezaba a acercarse a una respuesta formal.

Apoyo del Concejo Deliberante

Un día después de aquella resolución y por iniciativa del bloque de concejales Juntos por el Cambio, se presentó un proyecto – en el Concejo Deliberante - manifestando apoyo al reclamo de vecinos e instituciones de esta ciudad para la apertura del Paso bajo nivel, ante la presentación radicada en el Juzgado Federal de Junín por la acción de amparo.

Al respecto el concejal Mariano Spadano, al ser consultado por Democracia dijo: “Por este proyecto nosotros manifestamos nuestro apoyo a la acción de amparo presentada por los vecinos, la Federación de Sociedades de Fomento y la Sociedad Comercio e Industria, y pedimos que la Justicia se expida acerca de esta obra si se tiene que continuar”.

Los últimos movimientos

El pasado 11 de noviembre, la Justicia citó a una audiencia al Estado nacional, al Municipio y al contratista para que brinden información sobre la obra paralizada y el corte del tránsito dispuesto hace casi un año.

El encuentro se efectuó en las dependencias del Juzgado Federal, ubicado en Bartolomé Mitre entre Aparicio y Coronel Suarez, el cual está a cargo del juez Héctor Plou.

En dicho encuentro participó una abogada en representación del Gobierno nacional; personal de la empresa encargada de realizar la obra; Walter Cullerton, uno de los comerciantes firmantes en el amparo, avalado por la Sociedad de Comercio e Industria; y el letrado Pablo Rasuk.

En esta primera audiencia se habló de los plazos originales de la obra y se marcaron fechas claves como por ejemplo cuándo comenzó, cuándo se frenó y cada uno de sus motivos.

Tras finalizar el encuentro, las partes se dirigieron a Rivadavia y Newbery y realizaron una inspección ocular a la que posteriormente se sumaron funcionarios municipales, entre ellos Franco Castellazi, secretario de Obras Públicas. In situ, se observaron las tareas hechas y se recorrieron cada uno de los sectores.

Según indicó Rasuk, personas presentes en el predio respondieron algunas consultas del Juez, Héctor Plou, y del mismo letrado. Refirieron un “avance de obra de más o menos del 30%” y que el motivo de que no haya avance es porque “el Estado no gira fondos”. En ese sentido, cabe destacar que la obra está a cargo de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (Adifse).

Finalmente, en las últimas horas, el abogado confirmó la citación de la empresa licenciataria para escuchar – por parte de los representantes legales – las explicaciones del caso. “La empresa del Estado se opuso pero el juez rechazó la oposición, hizo lugar y en las últimas horas salió la notificación, así que calculo que debería presentarse el lunes”, detalló.

Según explicó, tras dicha instancia, el expediente va a quedar en condiciones de que el juez adopte alguna medida previa, alternativa o precautoria, o bien, pida la realización del informe técnico. “Suponemos que a principios de febrero vamos a tener alguna novedad importante, que tendrá que ver – seguramente - con alguna solución intermedia del conflicto”, indicó.

“La obra conecta, integra y mejoraría la transitabilidad"

El pasado jueves 12 de diciembre, el intendente Pablo Petrecca habló con TeleJunín sobre diversos temas que tienen que ver con la actualidad juninense, entre ellos, sobre la obra del paso bajo nivel. En ese sentido, el jefe comunal explicó que su idea no es tapar la obra porque “conecta, integra y mejoraría la transitabilidad".

A pesar de eso, sabe que el sector no puede estar cortado de por vida. En ese sentido, aseguró que si el Gobierno nacional decide no continuar con los trabajos, anunció que la administración municipal irá a la Justicia y solicitará el permiso correspondiente para abrir el paso.

Para ello tiene destinada una partida de unos 1.800 millones de pesos en el Presupuesto 2025 para que, en el caso de ser necesario, se efectúe la apertura.

“El paso a nivel genera un trastorno muy importante en lo que es la movilidad en todo Junín. Por lo tanto, lo que estaba previsto no se ha cumplido. Hay que recordar que estaba estipulado que esta obra finalizara en noviembre del 2023, pero claramente no finalizó y en este año no ha habido ningún tipo de avance”, sostuvo el jefe comunal.

Por otra parte, el pasado 18 de diciembre ingresó – al Concejo Deliberante - una solicitud del intendente, en representación del Departamento Ejecutivo Municipal, para que autorice a cambiar el destino de los fondos de un préstamo del Banco Provincia y así poder solventar parte de una eventual obra que permita reabrir para el tránsito vehicular en el paso a nivel de calle Rivadavia.

Cabe mencionar que dicho monto, que es de mil millones de pesos, había sido solicitado a la entidad bancaria del Gobierno bonaerense con el objetivo de comprar maquinarias para los pueblos del distrito y realizar cuadras de pavimento (se calculan unas 30).

Dada la problemática presentada por la paralización de la obra nacional del paso bajo nivel de calle Rivadavia y vías de ferrocarril, es que la Comuna decidió hacerse cargo de tapar lo que se hizo hasta ahora y que quedó sin terminar, pavimentar ese sector y abrir el paso al tránsito vehicular y peatonal por ese lugar.

Pero para ello deben ocurrir primero una serie de cuestiones. Primero que Nación continúe con la postura firme de no reanudar la tarea. Segundo, que el recurso de amparo presentado en la Justicia Federal por un grupo de comerciantes no llegue a buen puerto. Y tercero, de ocurrir lo anterior, el municipio deberá solicitar permiso a la misma Justicia para contar con el permiso de abrir el paso de jurisdicción nacional.

La obra que tiene en mente el intendente Petrecca tiene un costo de 1800 millones de pesos. Mil saldrían del préstamo y los 800 restantes de una partida presupuestada para el próximo ejercicio municipal. De no concretarse, el préstamo se destinaría a la idea original y lo restante, que sale de las arcas municipales, se volcaría a hacer más obras de asfalto.

La creación de un fondo fiduciario

En las últimas horas, los concejales de Unión por la Patria difundieron un comunicado en el cual presentaron una posible alternativa para darle respuesta a la problemática del corte en la obra del Paso bajo nivel, la cual deberá analizarse si es viable o no.

Al respecto informaron que en la reunión mantenida por la Comisión de Seguimiento de la obra, se dio a conocer una propuesta que "se opone a la intención adelantada por Petrecca para tapar el pozo y retrotraer lo avanzado al punto 0".

Al respecto, el edil Gastón Bisio planteó que "existen métodos alternativos para financiar lo que resta de la obra hasta su finalización", y que "resulta mucho más costoso volver todo atrás que avanzar". En tal sentido, el integrante del cuerpo deliberativo consideró que "si el intendente está dispuesto a utilizar mil ochocientos millones del presupuesto municipal para tapar la obra, también se puede contar con ese dinero para proseguirla".

El texto presentado lo que se propone es "contemplar un nuevo canal de financiamiento en pos de la realización de la obra y en contraposición de volver atrás destruyendo lo construido y condenar definitivamente la posibilidad de contar con esa arteria de tránsito subterráneo".

Es por eso que la propuesta contempla la creación de un Fondo Fiduciario mediante la colocación por oferta privada de títulos de deuda Municipal a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, colocando como garantía la coparticipación.

"El gobierno de Milei no ha dado ninguna respuesta hasta el momento. Más allá del anuncio fallido del concejal Cornaglia acerca de que los trabajos se retomarían en septiembre, y de los repetidos comunicados del intendente acerca de sus gestiones infructuosas, la ciudad sigue partida en dos y sin perspectiva de soluciones", criticaron.