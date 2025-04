"La comisión Ad Hoc hace un trabajo desinteresado pensando en el vecino"

El último jueves se realizó en el Salón Rojo del Honorable Concejo Deliberante de Junín un encuentro en el que se habló de la obra del paso bajo nivel de avenida Rivadavia.

En la reunión participaron los ediles de los diferentes bloques y los profesionales que conforman la Comisión Ad-Hoc, con el objetivo de analizar el proyecto alternativo que busca darle soluciones al corte en la avenida producto de la paralización de las tareas.

En contacto con TeleJunín, el concejal Mariano Spadano, de Juntos por el Cambio, dijo que están muy agradecidos con todos los integrantes de la comisión, que son miembros de los diferentes colegios profesionales de la ciudad, que "han tomado esta bandera y se han puesto a trabajar desinteresadamente o, mejor dicho, con el interés puesto en el vecino".

El edil recordó que días atrás sus integrantes estuvieron junto al intendente Pablo Petrecca en Buenos Aires presentando el proyecto ante la ADIF. "Ellos son los encargados de dar el visto bueno para avanzar o no con alguna modificación en el proyecto. Son uno de los organismos que intervienen, recordemos que son terrenos nacionales, sería como el dueño, por decirlo de alguna forma que se entienda", detalló.

Pero también hay otros actores, lo que demuestra la complejidad del tema. "Muchas veces se dice, ¿por qué el Intendente no tapa? Porque evidentemente no es fácil y además intervienen todos estos organismos a los cuales hay que informarles, explicarles lo que sucede, porque no sólo administran temas de Junín, sino de todo el país", aclaró.

La idea del proyecto alternativo no es sólo abaratar costos, sino que además al achicar el proyecto se mejoraría la circulación. "Los vehículos, ya no tendrían que entrar por calle Maipú, sino que seguirían por Rivadavia, que sería de doble mano en toda la traza. Por eso digo que tiene sus cosas que son superadoras", consideró el concejal.

Además, pasaría de ser un puente que contiene siete vías a uno que estaría compuesto por tres, con lo cual, tiene muchas mejoras. Spadano dijo que celebra que se esté hablando del tema, más allá de las complicaciones que esto ha traído a la ciudad. "Hoy estamos con esta luz de esperanza que creemos que puede ser muy bueno gracias al rol que ha tenido esta comisión que, desinteresadamente, se han puesto a trabajar", sumó.

Inclusive esta semana, podría haber novedades al respecto para seguir avanzando en el tratamiento de este proyecto. "Esto no es un tema para resolverlo rápido, porque intervienen muchos actores y el financiamiento no es para nada menor", recalcó Spadano.

Por lo pronto, primero es necesario lograr destrabar lo técnico, lo administrativo y lo legal. "No nos olvidemos que hubo un amparo que presentaron algunos comerciantes de la zona, con lo cual también está judicializada la cuestión de la obra. Es decir que son varios los nudos por desatar, pero lo importante es que en este momento se está avanzando", cerró.