Para estas fiestas recomiendan que “si uno trasgrede, que sea en pequeñas porciones”

No comer ni beber más de lo común pareciera ser una quimera en estas fiestas. Pero si uno no se pone límites puede sufrir serias consecuencias, que afectan a la salud cardiovascular, principalmente.

En diálogo con TeleJunín, Pablo Pizzala, médico cardiólogo de nuestra ciudad, habló sobre lo que pasa en las fiestas y como puede afectar a la salud, por lo cual brindó algunos consejos para aplicar.

“Estadísticamente se dice que es inevitable el festejo, pero está lo que se dice que es la cardiopatía coronaria. Muestran claramente los estudios que aumentan los eventos cardiovasculares indeseables, y cerebrovasculares, en estas fiestas”, manifestó el especialista

“Cuando uno investiga las causas, algunas tienen que ver con lo que uno piensa. No hay dudas de que la sensibilidad psicoemocional es moneda corriente, hay algunas personas que reagudizan y muestran la tristeza que tenían, la soledad, que está bastante demostrada que se asocia con el riesgo cardiovascular, y después las transgresiones, las rupturas de ciertos patrones, o ciertos metodismos, sumado el calor de esta época, el consumo de alta cantidad de sal e hidratos de carbono y el alcohol, que es muy importante en esta época, desajusta varias cuestiones que hacen que aumenten los infartos, los ACV (accidente cerebrovascular), las arritmias, lo que tiene que ver con la hipertensión y claramente es así”, detalló el doctor Pizzala.

En cuanto a qué hacer para evitar inconvenientes de salud, el médico dijo que evidentemente una receta “mágica” era difícil de dar.

“La cultura nos lleva a que en esta época tenemos que comer y tomar todo y eso está mal. De hecho, nunca es sano comer de más. ¿Qué hacer entonces? Hay que tener patrones, cierta disciplina, sensatez, entender que no todo el mundo está del todo controlado, de hecho en cuanto a hipertensión, muchas veces se reagudiza en las fiestas. Hay que pensar que de cuatro argentinos hay uno solo controlado…”, advirtió.

El alcohol

Según lo manifestado por el doctor Pizzala, el alcohol sube la presión, puede producir arritmias, es el tóxico directo del corazón, de las arterias, hace roncar más y tener apneas de noche, respirar mal y eso predispone a arritmias e hipertensión.

“Nadie es perfecto – dijo el médico-, puede tener una pequeña transgresión pero primero tenemos que pensar que las fiestas vienen para un nuevo año, no para morir en este. Hay que proyectar el hoy, pero también es muy importante el mañana, hay que estar bien. Y también hay que tener en cuenta que las fiestas son en verano, por lo que hay que tener un buen nivel de hidratación, cierta conciencia de las grandes dosis de cosas dulces, las comidas copiosas que uno come”,

”Si uno trasgrede que sea en pequeñas porciones – apuntó-. Generalmente uno se llena, de distiende, come azúcares, sales y eso debería empezar a cambiar y desde nuestro lugar”.

La sal

Por estos días, las comidas son más saladas, con mas sodio, mas riesgosas para la salud. A la pregunta si la sal marina para reemplazar a la sal común, el doctor Pizzala dijo que no era una buena recomendación.

“No tiene mucho sustento científico. La sal que sí uno puede recomendar, que tiene que adaptarse y cocinar mejor quizás, es la sal potásica, que si uno la combina con una vinagreta por ejemplo, está mejor”, comentó.

“Mecánica cardiovascular”

Sobre la “mecánica cardiovascular”, el entrevistado explicó: “Fui clínico, jefe de servicio, cardiólogo, y un día me di cuenta que había un montón de cosas que lo mejor que te podía pasar era que no ocurrieran, por ejemplo un ACV. He visto muchísimos ACV o una insuficiencia cardíaca, que lo mejor es que no ocurran”.

“Hace mucho que se viene hablando de prevención- dijo el doctor Pizzala-, pero la verdad es que ha fallado bastante. Un día leí: ‘mecánica vascular e hipertensión’. ‘No existe corazón sin arterias, ni viceversa’. Hay un montón de gente con el corazón sano, que camina por la calle y está feliz, y tiene tremendamente enfermas las arterias. Cuando uno empieza a ver arterias se anticipa, previene un ACV, la demencia, una insuficiencia cardíaca, y a eso se le aplica la precisión tecnológica. La mecánica cardiovascular utiliza la precisión, que creo que hoy es la condición sinecuánime en la medicina”.

A la pregunta si el corazón tenía neuronas, el entrevistado respondió que sí. “Es un tema ‘muy arduo’. El corazón tiene neuronas. Hay interrelaciones corazón-cerebro, viceversa, interacciones entre el corazón y las arterias”, aseguró.

“Uno vive pensando en el corazón pero muchas veces el corazón bombea su sangre y las arterias son las que la reciben, para vivir. A veces todo empieza con arterias que se cierran más de la cuenta y ahí cambia ‘la cara del corazón’ por la de uno de esforzado. Obviamente que hay cablecitos que se pasan mensajes, el corazón y las arterias sienten y el cerebro, el corazón y las arterias están relacionados”, afirmó.