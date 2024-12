"Cuando los expedientes nacen desde nuestro bloque se tardan una eternidad en su tratamiento"

La finalización del periodo legislativo 2024 está próximo a terminarse, aunque aún resta tratar un tema trascendental como lo es el Presupuesto 2025, que el Departamento Ejecutivo Municipal presentó el martes en el Concejo Deliberante.

Democracia dialogó con los presidentes de cada uno de los bloques para que den su parecer de lo realizado en este 2024. En esta oportunidad, el entrevistado es Pablo Petraglia, quien encabeza el bloque Unión por la Patria. Durante este año, dicho espacio ha presentado 83 proyectos de un total de 217, siendo uno de los que más expuso.

En cuanto al andar del cuerpo deliberativo, Petraglia fue muy crítico y dijo: "Particularmente no me he sentido cómodo. La lógica de tratar los temas en las comisiones es que sea un ámbito más pequeño para que se pueda trabajar los proyectos. Si se convocan tres o más comisiones unificadas el mismo día y hora para ver todos los temas, termina siendo una sesión plenaria y no una reunión de Comisión, donde 20 personas tratan los expedientes".

Para el presidente del bloque opositor, la situación detallada hace que se complique el trabajo, se pierda tiempo y calidad. "Por otro lado ciertas desprolijidades en la gestión del Concejo Deliberante estudiantil han generado ruidos y tensiones innecesarias", anexó.

Para Petraglia, el trabajo del Concejo "no es solo proyectos", sino que, además, es gestión con y para el vecino llevando quejas e inquietudes y el control de la administración municipal. "Nos preocupa la falta de respuesta del Intendente a los pedidos que hemos hecho. También nos preocupa que cuando los expedientes nacen desde este bloque se tardan una eternidad en su tratamiento", aseguró.

En ese sentido, el entrevistado recordó que "se demoraron dos años el tema caballos sueltos, un año la Ordenanza de Bibliotecas" y que "hace un año que está dando vueltas el proyecto de simplificación de trámites administrativos". "En cambio lo que viene del Ejecutivo se pretende aprobar sin discusión imponiendo la mayoría automática" comparó.

"Pasó con el RIGI, que antes las observaciones, quedó en Comisión; pasó con la venta de la casa en La Plata, que sin bien lo lograron, tuvieron que dar varias explicaciones para fundarlo, que no estaban en el expediente. Recientemente pretendían en 48 horas aprobar cuatro ordenanzas de tránsito. Cuando empezamos a hacer preguntas, los concejales del PRO, que estaban apurados, no tenían respuesta para ninguna de nuestras observaciones. Lo que ha sucedido en la Nación con los recortes presupuestarios y la paralización de obras importantes como las 149 viviendas o el puente bajo nivel, la pérdida de derechos en salud y educación y la violencia que se manifiesta desde el PEN tuvo fuerte incidencia en los temas tratados en el Concejo", manifestó Petraglia.

Y cuáles son las expectativas para el 2025

En cuanto a las expectativas para 2025, el concejal dijo que pondrán el acento este último mes en el presupuesto, para luego si empezar a pensar en lo que se viene. "Al ser año electoral, puede llegar a haber fragmentaciones en el oficialismo. De hecho ya las hay en el Congreso Nacional y en la Legislatura Provincial. Veremos cuantos bloques hay en el HCD en junio del año que viene, qué reacomodamientos nos da de cara a los comicios", advirtió.

Protocolo de uso de Mostaza

Por otra parte, Petraglia contó que presentó un proyecto sobre la obligación que tiene Mostaza de la elaboración de un protocolo de uso del precio municipal cedido. “Por Ordenanza Municipal Nº 8179 se cedió en uso un predio municipal para que la firma Comercial Bolívar SA desarrolle la franquicia Mostaza. Del art. 7 del convenio anexo se desprende la obligación de elaboración de un protocolo de uso, criterios y horarios de funcionamiento con el objeto de evitar generar impactos negativos sobre el entorno urbano y se agregaba que la elaboración de ese protocolo es condición “sine qua non” para la activación del convenio”, expresó el concejal Pablo Petraglia.

El presidente del bloque de Unión por la Patria dijo que el convenio se ha activado atento las construcciones realizadas y el conocimiento del Concejo al tratar expedientes remitido por el Departamento Ejecutivo por el cambio de manos de arterias involucradas circundantes. "Que en aras de la trasparencia y el debido control de los actos públicos, atento a las eventuales sanciones a la empresa involucrada como las responsabilidades de los funcionarios públicos interviniente, corresponde a este cuerpo solicitar los informes pertinentes para controlar la ejecución de lo que sanciona.” agregó el edil.

“Es por eso que vamos a solicitar al Intendente Municipal que se sirva remitir copia del Protocolo de usos que dispone el Convenio Anexo aprobado por la Ordenanza N° 8179 para que este en conocimiento de todos los juninenses, y muy especialmente de todos los demás empresarios gastronómicos que no tuvieron las mismas oportunidades ni posibilidades”, finalizó.