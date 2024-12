"Los parques industriales necesitan de los subsidios para poder llevar adelante obras de infraestructura"

A través del Decreto 1077 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional eliminó el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales y el Registro Nacional de Parques Industriales (Renpi). Así, se derogan los decretos 915/10 y 716/20, para la creación y el financiamiento de la infraestructura en los parques, por medio de aportes no reintegrables y créditos con tasa bonificada.

Democracia consultó sobre el impacto de la medida en Junín, al secretario de Desarrollo Económico del Municipio, Eduardo Albarello, quien señaló que en Junín ya se han culminado proyectos pero que las líneas son necesarias para el desarrollo.

Por su parte el presidente de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial, Gustavo Marsetti reconoció que más allá de la medida que se toma, impulsada por “malas administraciones”, será necesario que se destinen subsidios para infraestructura de los parques industriales.

Proyectos para parques

Sobre los subsidios, Albarello explicó en principio la mecánica con la que se accedía a estos, en el marco del programa que se implementaba desde el 2010: “Para acceder a estas líneas los parques debían estar inscriptos en el Renpi, el Registro Nacional de Parques Industriales, como condición”.

A su vez señaló que adichas líneas “se accedía por proyecto. Es decir, por ejemplo, si el parque de Junín deseaba hacer cloacas, o pavimento, debía realizar un proyecto, que incluyera todos los cálculos técnicos y enviarlo a Nación para que pudiera ser aprobado y luego se realizaba el envío del dinero. Además, se ejecutaban los trabajos y luego se debía rendir el proyecto”.

En el caso de que el proyecto no estuviera cerrado, “no se podía acceder a otro hasta que no se cerrara el proyecto inicial”, detalló. Asimismo aclaró que “hay muchos parques que no están dentro de ese registro y no podían acceder a estas líneas”.

Sobre la decisión de cerrar el programa, Albarello indicó: “Entiendo que ocurrió por problemas de formas, más que de fondo. Se planteaba que había discrecionalidad en la entrega, mora, ciertas cuestiones administrativas que no iban contra el fondo, o sea, no iban contra la línea, porque yo entiendo que es buena, y habría que mejorarla. Son líneas interesantes para los parques industriales, sobre todo para las inversiones intramuros, todo lo que es infraestructura, que son inversiones caras”.

En cuanto a la ciudad, destacó: “Nosotros en el Parque de Junín hicimos un par de obras presentando proyectos financiados y así como los presentamos los cerramos, es decir que se hizo todo el trámite completo. Todos los proyectos que se abrieron del municipio de Junín están cerrados, con las presentaciones hechas”.

“De momento no hay nada pendiente respecto de Junín y esperamos que haya otra línea que venga a reemplazar esta en algún momento porque las necesidades en los parques siguen estando. Tenemos, como todos los parques, muchas necesidades y hoy no tenemos esa posibilidad de acceso al programa”.

Subsidios para infraestructura

Marsetti señaló que la decisión del Gobierno tiene que ver con algunas gestiones de algunos municipios y parques colegas. "No es nuestro caso. Se hicieron dos gestiones con el Renpi, ya hace unos 10 o 12 años. Se empezaron a tramitar estos ANR, que son los créditos no remunerables, con los que hicimos dos obras, particularmente de ‘intramuro’. Primero hicimos cloacas y cuando se terminó hicimos asfalto", sumó.

“Todo esto llevó un tiempo y demandó gastos administrativos, trámites, pero se gestionaron y fueron positivos. Sería bueno que pueda seguir algún plan o algún subsidio como estos créditos, porque son positivos para un parque industrial”.

Consideró que la eliminación del programa tiene que ver con que“manejar dinero que baja de Nación puede ser vidrioso y lo que ha sucedido acá son malas administraciones”.

De todas formas, sostuvo que “los parques industriales tienen que seguir recibiendo algún subsidio para que se puedan seguir llevando adelante obras de infraestructura. Porque obviamente que este parque industrial, si bien tiene servicios, y sumó muchos en los últimos 10 años, tiene aún cosas por hacer, incluso más asfalto, avanzar con los accesos, la falta población, con muchos lotes ociosos. Siempre hay cuestiones que se necesitan para con este parque que es el número uno de Junín”.

La medida del Gobierno

Desde la Secretaría de Comercio se precisó que “el Decreto 915 había creado el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario con el supuesto objetivo de financiar obras de infraestructura intra y extramuros en Parques Industriales Públicos a través del otorgamiento de ANR y Créditos a Tasa Bonificada. Posteriormente, se había creado el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales; el Registro Nacional de Parques Industriales (Renpi) y el Observatorio Nacional de Parques Industriales”.

A su vez, repasó que el Renpi apuntaba a recolectar, producir, monitorear, registrar y sistematizar datos e información sobre los Parques Industriales en todo el territorio nacional y las empresas allí radicadas, para optimizar la planificación territorial y la gestión de políticas productivas.

En tanto, con el objetivo de profundizar la implementación de las políticas públicas vinculadas con el tema se había impulsado, mediante el Decreto Nº 716, el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.

Según el Gobierno, el programa, inicialmente ideado para promover la planificación territorial y el desarrollo industrial, sufrió diversas irregularidades. De acuerdo a cifras oficiales, se otorgaron 309 ANR, pero menos de la mitad presentaron una rendición de cuentas adecuada.

En muchos casos, los fondos no fueron destinados a cumplir los objetivos previstos, como la mejora de la infraestructura intra y extramuros de los parques. Además, gran parte de los proyectos asociados a estos fondos quedaron inconclusos, mientras que otros se habrían utilizado con fines políticos, favoreciendo a distritos específicos, precisó el Gobierno.

El Gobierno justificó además la eliminación del programa argumentando que estos gastos no eran prioritarios en el actual contexto económico.