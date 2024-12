En lo que va de 2024, los concejales de Junín sancionaron 96 ordenanzas

El Concejo Deliberante de Junín está próximo a cerrar un nuevo año legislativo y, como frutilla del postre, tratará en las próximas semanas el presupuesto municipal 2025, calculado en unos 50 mil millones de pesos.

A modo de recuento, Democracia accedió a todos los trabajos realizados por los 20 ediles que conforman el HCD local, representando a diferentes bloques.

En total, desde inicios del 2024 hasta la semana pasada, se trataron unos 217 proyectos que fueron presentados por los distintos bloques de concejales en las sucesivas sesiones.

Dentro de ese número, lo más significativo es que se aprobaron 96 ordenanzas municipales. El total se desprende tras analizar que la última ordenanza del año pasado es la número 8255, mientras que la última sancionada en este período es la 8351. Claro que aún restan las sesiones de diciembre, por lo que, seguramente, se superarán las 100.

Según el informe proporcionado por la secretaría del cuerpo, desde Juntos por el Cambio se presentaron 98 proyectos; Unión por la Patria expuso 83; y La Libertad Avanza, 36.

Vale mencionar que los mismos fueron ingresados al Concejo Deliberante siempre impulsados por los bloques y dados a conocer por los ediles pertenecientes a ellos.

En diálogo con Democracia, los presidentes de bloque manifestaron sus opiniones sobre el trabajo transcurrido y las expectativas para el 2025.

Pablo Petraglia, presidente del bloque Unión por la Patria, que tiene amplia experiencia como concejal en distintos períodos, dijo: “Particularmente no me he sentido cómodo. La lógica de tratar los temas en las comisiones es que sea un ámbito más pequeño para que se puedan trabajar los proyectos”.

“Si se convocan tres o más comisiones unificadas el mismo día y hora para ver todos los temas de esas comisiones, termina siendo una sesión plenaria y no una reunión de comisión, donde 20 personas tratan los expedientes. Se complica, se pierde tiempo y calidad de trabajo. Por otro lado, ciertas desprolijidades en la gestión del Concejo Deliberante estudiantil han generado ruidos y tensiones innecesarias”, criticó.

“Ordenanzas que cambian la vida”

El presidente del bloque Juntos por el Cambio, doctor Javier Prandi, destacó que más allá de los números de la cantidad de proyectos presentados, la importancia radica en qué tipo de proyectos eran y en qué les cambian la vida a los vecinos.

Sobre el trabajo realizado por el Concejo Deliberante en un año donde hay nuevo gobierno nacional, el concejal manifestó: “Puede haber repudios ante hechos que transcurrieron a nivel nacional, manifestaciones verbales referidas a los mismos, por parte de los dos bloques mayoritarios“.

“También hubo muchas ordenanzas que modificaron ordenanzas preexistentes, como la de los caballos sueltos. Son tres referidas a ese tema, de animales en espacio público; y otras tienen que ver con los caños de escape libre de las motos, autos abandonados, fotomultas. Esas son realmente ordenanzas que modifican la vida de los vecinos”, dijo.

“Hemos trabajado bien, como todos los años. No nos han quedado grandes cosas, salvo estas tres que estamos tratando en comisión”, apuntó.

Sobre el parate de la obra pública nacional que ha motivado también una gran cantidad de pedidos de comunicación al Gobierno nacional, el edil Prandi mencionó la obra del Paso Bajo Nivel de calle Rivadavia, que requirió que se acompañara a los vecinos y comerciantes afectados en sus reclamos.

“Lo mismo pasó con las rutas, puesto que hemos aprobado pedidos de comunicación a Nación por el mantenimiento de las mismas, las colectoras, y un reclamo ante el parate en la continuidad de la autovía Ruta 7 variante Chacabuco, o en las 144 viviendas sin terminar”, mencionó el doctor Prandi.

“Falta de respuesta”

Consultado sobre tres proyectos que quisiera destacar, el doctor Petraglia sostuvo: “El trabajo del Concejo no es solo proyectos, es gestión con y para el vecino, llevando quejas e inquietudes y el control de la administración municipal”.

“Nos preocupa la falta de respuesta del intendente a los pedidos que hemos hecho. También nos preocupa que, cuando los expedientes nacen desde este bloque, se tarde una eternidad en su tratamiento. Dos años, el tema caballos sueltos; un año, la ordenanza de bibliotecas; hace un año que está dando vuelta mi proyecto de simplificación de trámites administrativos”, advirtió.

“En cambio lo que viene del Ejecutivo se pretende aprobar sin discusión, imponiendo la mayoría automática. Pasó con el RIGI, pasó con la venta de la casa en La Plata, y recientemente pretendían aprobar en 48 horas cuatro ordenanzas de tránsito. Cuando empezamos a hacer preguntas, los concejales del PRO, que estaban apurados, no tenían respuesta para ninguna de nuestras observaciones", aseveró.

“Por sus propios intereses”

Juan Manuel Cornaglia, desde el bloque La Libertad Avanza, sobre su primera experiencia como concejal durante el primer período, manifestó: “Conocí la política desde adentro y he confirmado lo que imaginaba desde afuera y lo que toda la ciudadanía comenta por lo bajo: que la política en general no es más que un grupo de personas velando por intereses propios o de sus superiores, buscando mantener o ampliar las comodidades y beneficios que se obtienen por ocupar un lugar de poder; que todos se deben y se hacen favores entre todos, sin importar ideologías o las voluntades de los votantes; que los intereses que importan son los de quien tenga más poder de daño o de disuasión; que después de 20 años de populismo, todo está podrido a todos los niveles, y no va a ser tan fácil de cambiar”.

“A lo largo del año impulsé 3 proyectos de ordenanza, 13 de comunicación (7 informes y 6 solicitudes), y 1 resolución. Todos ellos tendientes a aumentar o proteger las libertades de los juninenses, limitar el poder del Estado, o contribuir al conocimiento público de los actos de gobierno. Lamentablemente, las ordenanzas más importantes fueron rechazadas por todos los demás bloques; las solicitudes, ignoradas o rechazadas, y varios pedidos de informes no fueron contestados”, lamentó Cornaglia.

“Para mayor abundamiento compilé los puntos más relevantes de la gestión en mi sitio web, a través del cual se pueden revisar los proyectos: juanmanuelcornaglia.com.ar”.

Mencionó que dos proyectos “que hubieran tenido mayor impacto son las ordenanzas que fueron rechazadas” y detalló el de la libertad de obra social para empleados municipales.

“Más de 1200 personas siguen cautivas de IOMA y sus conflictos con los prestadores, por no haberse aprobado esta ordenanza”, dijo.

También hizo mención a la derogación de la tasa de Trazado Urbano Municipal, y argumentó: “Seguimos pagando el combustible más caro de la región, y encima a merced de recibir una demanda por el Estado nacional y por los estacioneros”.

Reacomodamientos

La concejal Belén Veronelli, de La Libertad Avanza oficial (ya que el bloque que responde a esa fuerza política se dividió en el último tiempo), manifestó que el período 2024 había sido bastante movido políticamente en LLA. “Son acomodamientos necesarios para la prosperidad y el avance del partido, su creación a nivel nacional, provincial. Apuntamos a desregulaciones a nivel local para el 2025, como expectativa”, adelantó.

Entre los proyectos más importantes presentados por LLA destacó el tema IOMA y la solicitud para que se les permitiera a los empleados municipales tener más opciones para la obra social a la que quieran adherir. “Es una ley de la dictadura de Onganía que obliga a los empleados municipales a estar adheridos a IOMA”, señaló Veronelli.

La edil también mencionó el proyecto de trazado urbano, que no se aprobó, y estaba relacionado a la quita de la tasa a los combustibles.

Expectativas para el 2025

Respecto a cuáles eran las expectativas para el 2025, el doctor Petraglia, presidente del bloque Unión por la Patria, manifestó que estaban aguardando el presupuesto que envía el intendente y saber dónde va a poner el acento. “Por otro lado, al ser año electoral, puede llegar a haber fragmentaciones en el oficialismo. De hecho ya las hay en el Congreso Nacional y en la Legislatura Provincial. Veremos cuántos bloque hay en el HCD en junio del año que viene, qué reacomodamientos se dan de cara a los comicios”, apuntó.

Por su parte, el concejal Juan Manuel Cornaglia, desde La Libertad Avanza, dijo: “Para el 2025 espero seguir defendiendo las ideas de la libertad que pregona nuestro presidente, tanto dentro como fuera del Concejo Deliberante. Seguiremos impulsando la austeridad en la gestión y la reducción del tamaño del Estado, todo lo cual redundará en menor carga impositiva y mayores libertades para los juninenses, así como presentando proyectos tendientes a limitar las discrecionalidades y la impunidad de la Administración Pública, con mayor transparencia y control ciudadano”.