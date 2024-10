Bienal Internacional de Poesía Experimental

La Bienal Internacional “Poéticas de la Resistencia” se llevará a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo Argentino desde mañana, 18 de octubre, hasta el 30 de noviembre, con la participación de más de 100 artistas de diversos países y actividades, que estarán distribuidas en diferentes espacios culturales de la ciudad.

La jornada estará acompañada con un cronograma de actividades y propuestas abiertas, libres y gratuitas para toda la comunidad.

Silvio De Gracia, uno de los curadores de la exposición, indicó la bienal está planteada en La Pampa Húmeda, “en un lugar que no ocupa un lugar central dentro del arte contemporáneo, por ende, lo planteamos como una gran oportunidad, no sólo para los artistas, sino para la comunidad, la Bienal no es para artistas, sino que es abierta a todos”.

El artista especificó que “hay más de 100 artistas participando, de los cuales 52 o más van a estar llegando a Junín en estos días, hay artistas de toda Latinoamérica, de Chile, Brasil, Ecuador, México, artistas europeos, de Portugal, Holanda, Inglaterra, y va a ser realmente un acontecimiento histórico para Junín”.