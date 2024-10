Invitan a participar de una Bienal Internacional de poesía experimental

La Bienal Internacional “Poéticas de la Resistencia” se llevará a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo Argentino desde el 18 de octubre hasta el 30 de noviembre, con la participación de más de 100 artistas de diversos países y actividades que estarán distribuidas en diferentes espacios culturales de la ciudad.

La gran jornada estará acompañada con un cronograma de actividades y propuestas abiertas, libres y gratuitas para toda la comunidad.

Macarena Cobos, coordinadora del MACA, señaló: “Seguimos abriendo las puertas de los espacios culturales de Junín, proponiendo diferentes actividades. En esta oportunidad, una experiencia totalmente diferente a todo lo que ya hemos visto, es un proyecto que interrelaciona distintos espacios, no solamente el MACA, sino que participan otros lugares.

Por lo tanto también está bueno porque va a generar un recorrido y un circuito cultural marcados en esta Bienal, que es un encuentro de diferentes artistas”.

A su vez, prometió: “Nos vamos a encontrar con obras que tienen este mismo criterio que es la poesía experimental, donde aparece la palabra, la imagen, y un poco un juego de ambas cosas; esto que reúne a distintos artistas, ya sea argentinos, latinoamericanos, internacionales, acerca la propuesta al espacio y nos lleva a encontrarnos con la posibilidad de adaptar las obras de cada uno de los artistas a este espacio”, y luego agregó: “Lo positivo de esto es el encuentro entre diferentes obras que quizás no hubiésemos tenido la posibilidad de verlas en otra oportunidad, ya que se hacen en este espacio y proponen un recorrido distinto”.

Seguidamente, la coordinadora señaló que “esto que es un arte conceptual propone una interpretación del espectador, lo propone activo en relación a lo que se va a encontrar en el espacio. Así que invitamos a venir y ser parte a toda la comunidad, venir al MACA, recorrer y escuchar a los artistas, cómo llegan cada uno de los artistas que convocaron y cómo pensaron también el espacio para encontrarlo óptimo para la propuesta”.

Por su parte, Silvio De Gracia, uno de los curadores de la exposición, indicó: “Esta Bienal de Arte Contemporáneo está planteada en La Pampa Húmeda, en una zona que no ocupa un lugar central dentro del arte contemporáneo, por ende, lo planteamos como una gran oportunidad no solo para los artistas, sino para la comunidad. La Bienal no es para artistas, sino que es abierta a todos”.

“Hay 22 sedes alrededor de toda la ciudad, llegamos desde los lugares más institucionales, como por ejemplo el MACA, también el Museo Histórico, y tenemos actividades en los barrios, en centros culturales de la ciudad, en sindicatos, en escuelas, en las instituciones artísticas de Junín. La idea de traer arte contemporáneo a Junín, traer otras propuestas, arte conceptual, instalaciones, para nosotros es muy interesante y súper satisfactorio”.

En continuidad, el artista especificó que “también va a haber una parte de performance, arte sonoro, performance fonética. El menú es amplísimo y en todos los lugares va a estar ocurriendo algo; hay un cronograma súper completo. Esta Bienal empieza el 18 de octubre y termina el 30 de noviembre, tenemos más de 100 artistas participando, de los cuales 52 o más van a estar llegando a Junín en estos días. Hay artistas de toda Latinoamérica, de Chile, Brasil, Ecuador, México; artistas europeos, de Portugal, Holanda, Inglaterra. Va a ser realmente un acontecimiento histórico para Junín”.

Por último, destacó: “Nosotros pensamos que esta ciudad tiene muchas posibilidades a partir de esto para constituirse como una oferta cultural internacional porque las Bienales en el mundo movilizan gente, público; gente que viene al evento hace que se movilice la gastronomía, la hotelería. Hay todo un sistema que se pone en funcionamiento: el arte también produce recursos y produce todo un microsistema que es muy virtuoso. Por ende, no solo es arte, es mucho más que eso”.