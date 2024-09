Entrega de subsidios a los organizadores de la Fiesta del Cosechero

En el marco de un encuentro llevado a cabo en el Municipio, el Intendente Pablo Petrecca, junto al secretario General Manuel Llovet y la delegada de Morse, María Guillermina Sofía, recibió a los integrantes de la Asociación Civil "Morse a Toda Máquina", organizadores de la tradicional fiesta nacional que este año celebrará su edición número 27, para hacer entrega de un subsidio.

Nuevamente el Municipio acompañará en la organización de la fiesta, que se desarrollará los días 4, 5 y 6 de octubre y que ya despierta muchas expectativas, en toda la región y en la comunidad de Morse, que espera con entusiasmo un evento que celebra su identidad cultural y el trabajo del sector agropecuario.

Luego de la reunión, Pablo Petrecca manifestó: "Ya son 27 fiestas del cosechero, con lo cual Morse puede dar cátedra de lo que son las fiestas populares, donde se refleja la identidad local de un pueblo pujante del interior de la provincia de Buenos Aires. Fiesta donde se destaca el valor del cosechero, del sector agropecuario, tan pujante en nuestra región y motor productivo de Junín".

El intendente de Junín contó que "la último vez que estuve con Jorge (Bisio), me contó de la dificultad, lógicamente económica, que estaban teniendo para llevar adelante la fiesta y yo le proponía bueno, hagamos algo distinto, más chico y él me dijo, no, la fiesta del cosechero tiene que hacerse con el nivel de siempre".

"Finalmente lo podemos hacer, por supuesto por el acompañamiento del Municipio, pero también por el gran trabajo de la comunidad, buscando sponsors y privados que acompañan, así que me alegra saber que se ha podido organizar una fiesta de nivel, como siempre y de la que no tenemos ningún tipo de dudas, vamos a disfrutar durante tres días hermosos de tradiciones", explicó.

Jorge Bisio, en representación de la Asociación "Morse a Toda Máquina", señaló tras la reunión que "ha sido un gusto poder compartir esta reunión, haber sido recibidos por el intendente Pablo Petrecca, ya que estamos a pocos días de lo que va a ser la vigésima séptima edición de la fiesta nacional del cosechero. Hemos podido armar un programa completo de tres días de actividades similar a los de los años anteriores con muchas atracciones, expectativas, números artísticos".

"En este año difícil hemos redoblado el esfuerzo para poder llevar adelante este proyecto anual que tiene la comunidad desde hace casi 30 años, y creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias. y agradecidos por todos los que nos apoyan, nos colaboran, las empresas, los expositores y el Municipio, que siempre está presente junto a nosotros", agregó.

Respecto de la fiesta, Bisio señaló que "se trata de proyecto cultural que tiene como finalidad demostrar la identidad de nuestro pueblo rural y que se ha ganado un espacio tan lindo en el calendario de fiestas populares no solo a nivel regional, provincial, sino también ya a nivel nacional".

Finalmente, la delegada municipal de Morse, María Guillermina Sofía, aseguró estar "feliz por estar anunciando la vigésima séptima Fiesta Nacional del Cosechero. Siempre he estado y participado, desde la primera edición y seguir viendo que el pueblo hoy está unido, colaborando, ayudando, trabajando, mejorando también a la localidad es una satisfacción. Poder estar con un gobierno que siempre acompaña y que nos enseña que eso es lo principal, estar cerca de la gente, ayudando es para nosotros muy importante".