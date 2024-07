Jerónimo estrenó su último videoclip grabado en Madrid

El cantante y compositor argentino Alberto Pedro González Quevedo, más conocido como Jerónimo, presentó su último videoclip “Íntimo”, el cual fue filmado enteramente en la ciudad de Madrid, España.

Hasta allí se trasladó hace más de un mes para finalizar también la producción de su colaboración con el artista español José Vélez. A su llegada, dialogó con TeleJunín y contó que en su viaje visitó, además, Londres y París, lo cual era “una asignatura pendiente”.

Sobre su último trabajo lo definió como “un tema exquisito”. “Podemos decir que es realmente música porque cuenta con todos los elementos que necesita una canción. Tiene una buena melodía, una buena letra, una excelente orquestación y está bien producido”, detalló.

Y agregó “que hacía mucho que no escuchaba un tema así, de este nivel y que no sea solo marketing”. En tanto, de acuerdo a lo que detalló, el video ya lleva más de 20 mil vistas en YouTube y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Está funcionamiento orgánicamente. No hay dinero detrás de esto, y lo que más me gusta es lo que la gente me dice y comenta. Están sorprendidos porque no vamos a negar que, en este momento, de una u otra forma, todos escuchamos la misma música. Pero también es verdad que este tipo de música no tiene tanto espacio como sí lo tiene lo otro, que es solo un buen negocio”, subrayó.

Su vínculo con la música

Jerónimo, quien nació en Carabelas -partido de Rojas - llegó a los 18 años, a la Ciudad de Buenos Aires con el sueño de convertirse en cantante y triunfar en la gran ciudad.

Venía de pasar su infancia y adolescencia entre Junín, Membrillar y Morse, intercalando la escuela, el trabajo en el campo, guitarreadas y algunos grupos musicales de los que formó parte.

“Yo amo la música, siempre estoy con proyectos, es la única manera de mantenerme después de cinco décadas. La clave es mantenerse motivado y vigente, si no tenés proyectos, no hay cantante ni orquesta”, remarcó.

Sobre su viaje a Europa y el reencuentro con la gente, sostuvo que “llevaban tiempo sin verme, pero fue muy lindo, me sentí muy bien y lo que es mejor todavía es que la gente encontró en mí el Jerónimo de siempre, el que ha cantado y que sigue cantando como fue en un principio y hasta mejor”. Además, agradeció a todos los juninenses por el afecto que recibe en cada encuentro por la ciudad: “Aprovecho a contarle a la gente de Junín que vivo acá y que salgo y canto, y que los vecinos me responden de una manera positiva”.