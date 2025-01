“La tecnología llegó para quedarse y hay que adaptarse”, afirmó el doctor Lusardi

En diálogo con TeleJunín, el doctor Jorge Lusardi, presidente del Distrito VI del Colegio de Médicos y secretario del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, destacó la actividad de la institución y su posición a los avances que hubo en materia de recetas electrónicas.

Sobre la receta médica digital, el directivo médico opinó: “Todo lo que es nuevo y positivo, bienvenido sea. Vamos a tener diferencias en un principio en materia de instrumentación, con distintos matices, distintos casos particulares, por ejemplo, el de nuestros médicos jubilados. Ellos tienen una matrícula especial por la cual se pueden autorecetar”.

Al respecto, el doctor Lusardi siguió diciendo que “en la provincia de Buenos Aires lo van a poder hacer porque coexisten las dos recetas: la electrónica y la manuscrita, ya que el gobierno bonaerense adhirió a la ley nacional pero de esa manera, pero acotó que en otras provincias no lo iban a poder hacer”.

“No nos olvidemos que el gran porcentaje de recetas se hace de PAMI y de IOMA, más todo lo demás. PAMI e IOMA tienen su propia plataforma”, acotó.

En cuanto al trabajo en el Consejo Superior del Colegio de Médicos, el directivo manifestó: “Venimos trabajando hace años con el gobierno de la provincia, con el cual se quiso instrumentar a través de los hospitales provinciales, pero no se terminó de ensamblar eso pero sí el gobierno permitió que nosotros desarrolláramos una receta electrónica propia, una de las pocas que está aprobada por el gobierno nacional”.

“Hay mucha cantidad de plataformas que hacen recetas electrónicas pero que no están aprobadas. La nuestra se llama Colmed, está aprobada y nosotros se la hemos puesto a disposición a todos los colegiados de nuestro distrito y de la provincia de Buenos Aires, a través del Consejo Superior. Eso está en nuestra nueva página web, la del Consejo Superior y es muy fácil poder adherirse”, dijo.

En general, respecto a la receta médica electrónica el doctor Lusardi tiene una posición positiva: “Que nadie se asuste. Esto llegó para quedarse, como llegó el homebanking, las transacciones bancarias, con las cuales nadie quería saber nada al principio y luego se usó”.

“Hace poco estuve escuchando en un programa de radio que en el Reino Unido la receta digital funciona desde el 2005 y uno va a cualquier lado y retira los medicamentos que tiene que retirar con su número de documento, número de seguridad social, dependiendo del país, del lugar. Esto es algo que nos vamos a ir adaptando tanto los médicos, como los farmacéuticos como los pacientes”, afirmó.

“Hace poco estuve hablando con un agente de propaganda médica y mencionaba que antes uno podía acceder a muestras de medicamentos, ahora no se dan más, la persona tiene que comprarla, entonces va a comprar solamente lo necesario, y así también con los ansiolíticos, los antidepresivos, etc.”, acotó el entrevistado.

Otro de los puntos abordados fueron las medidas para evitar la automedicación. “Creemos que es positivo, se debe ir con la receta para comprar el medicamento y está claro que es malo la automedicación, que no debiera existir porque se pueden pasar por alto enfermedades muy importantes”. Y respecto a la telemedicina, apuntó que la ley que la regula en la provincia de Buenos Aires “no salió de la manera que la están usando algunas empresas del prepago del país”,

“La ley de telemedicina es muy buena para consulta entre los médicos. Y no me hable de los casos excepcionales de Jujuy, La Rioja, o Chaco donde el paciente no se puede llegar a una salita, tampoco va a tener los elementos para llegar a un médico para hacer una consulta. Eso no sirve, es una barbaridad y hoy se ha puesto muy en boga”, advirtió.

“Nosotros, en nuestro distrito lo hemos tratado de sacar de todos lados, porque hacer esos servicios de emergencia virtuales es pura y exclusivamente para ahorrar plata, porque eso es para no pagar la guardia a los médicos”, apuntó.

“La relación médico-paciente es la única que no debe caerse, no solo para el médico sino para el paciente, es su mayor seguro de que va a ser atendido, orientado para el lado que corresponde”, dijo el doctor Lusardi.

Escuela Superior de Educación Médica

Desde el Colegio de Médicos del Distrito VI, su presidente el doctor Jorge Lusardi, destacó la labor cumplida por la Escuela Superior de Educación Médica, creada en 1998, impulsada por los doctores Darío Abraham y Laguía, oriundo de Pergamino.

La escuela empezó con los cursos en 1999. En su 25 aniversario se hizo “un pequeño acto este año con gente que nos había ayudado al desarrollo de la misma y fundamentalmente trabajando para dar nuevos cursos a los médicos”, dijo Lusardi, para luego mencionar que se hicieron cosas propias dentro del Colegio, auspicios de cursos junto a Círculos Médicos, con la Universidad de Rosario, con sociedades científicas, etc.

“Hubo curso de diabetología y varios más que tenemos a distancia semipresenciales con el Distrito V. Entiendo que hemos cubierto el gran espectro de la necesidad del colega, sobre todo no solo lo necesita para su curriculum dentro de su carrera, de su especialidad. Es algo muy importante, ya que uno es evaluado por sus propios pares para ver si está en el camino correcto”, comentó el entrevistado.