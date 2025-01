Mario Enrique Tomé: “Me gusta trabajar bajo un proyecto deportivo”

Mario Enrique Tomé, profesor y referente del tenis a nivel nacional, habló con TeleJunín sobre la actividad y sus inicios en el deporte.

“Fue por necesidad que nunca dejé el tenis, había que trabajar. Siempre estudié y trabajé y el tenis me ayudó en un 99 por ciento a tener esos logros educativos. Después me mantuve en la enseñanza y el proceso en diferentes edades ya sea en niños, adultos, adultos mayores”, manifestó.

“Me inicié en el Club Junín, en la época del boom de Guillermo Vilas. Había 100 chicos en la cancha porque era el auge del tenis. Aprendí mucho en La Pampa, había muy buen tenis. En los peores momentos, el deporte nos sacó delante de una u otra manera, bajo determinadas situaciones o circunstancias para mí y mi familia. Siempre se me presentó alguna oportunidad”, destacó. Además, Tomé se refirió al presente de la disciplina y afirmó que hubo un cambio en el deporte desde hace algunos años.

“Estoy trabajando más que cuando tenía 20 años y tengo 70. No pasa por estar vigente, tanto el Golf como el club Social, que sin conocerme me abrió las puertas, mi premisa para trabajar es que esa institución tenga un proyecto deportivo. Me gusta trabajar bajo un proyecto porque las clases se le pueden dar a cualquiera”, indicó.

“Me siento muy identificado con los chicos. Yo vi un cambio a través de entrenadores de acá, que están con los chicos porque buscan un reconocimiento para que la gente vea que ese tenista es jugador de ese centro de entrenamiento. Hay que saber enseñar tenis, esos entrenadores se capacitaron para tener más calidad y los chicos aprenden rápido en la actualidad”, concluyó.