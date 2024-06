Comienza una nueva edición del Big Sale Junín

La Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) y el Gobierno de Junín, junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) organizaron una nueva edición del Big Sale Junín.

La acción comercial tiene como objetivo incentivar la venta de los centros comerciales locales y brindar descuentos y promociones a los consumidores de la ciudad y la zona.

Así lo confirmó la vicepresidenta a cargo de la presidencia de la SCIJ, Marianela Mucciolo, y según detalló, en esta oportunidad, la actividad tendrá lugar “del 15 de junio al 15 de julio inclusive”.

“Cada comerciante decidirá el porcentaje de descuento que ofrecerá a sus clientes, podrá ser entre el 15 y el 50%, llevando dos unidades o más, y el medio de pago será efectivo.

Además, habrá promociones en 3 y 6 cuotas sin interés con las tarjetas locales”, explicó.

Mucciolo destacó a los sponsors que acompañan la iniciativa: “Grupo Servicios Junín, Naldo, AgroInvest, Hugo Cieri, el Sindicato de Empleados de Comercio de Junín (SEC), Bringeri, Juma Electric y Eden”.

Y agregó: “A ellos, muchas gracias por su apoyo y compromiso. Y también queremos agradecer a los comercios que se adhirieron al Big Sale Junín, ya que la unión de todos es primordial para realizar acciones de calidad que beneficien tanto al sector que representamos, como a la comunidad en general”.

Libre estacionamiento

Durante toda la jornada, el estacionamiento medido será gratuito, con motivo de celebrarse mañana el Día del Padre. El objetivo, según indicaron desde Es Fácil, será favorecer la actividad comercial.

Los comercios adheridos

El listado de comercios adheridos hasta ayer a las 21, pero que podría extenderse, es el siguiente: A Phone Store, Admit One, Alison, Aragon Perfumerías, Atomik Junín, Aurora, Bracchi Collezioni, Bringeri, By Lolita, Calzados Escorpio, Calzalindo, Casablanca, Catalina Hidalgo, Cifredi Moda Femenina, Club de Ropas, Coccole, Consultora Independiente Mary Kay, Cosas de Chicas, Cositas es Mágico, Cositas Make Up, Don Enrique, Don Osvaldo, Ellas Saben Lo Que Quieren, Enigma Joyas, EYC Pisos y Revestimientos, Eykon Laboratorio Óptico, Farmacia Sindical, Farmacia y Perfumería Rodríguez, Frigia Perfumería, Gala Calzados, Heladería El Portal de Villa, Imperial Pinturerías, Indah Marroquinería y Accesorios, Íntimas Lencería, Jazba, Jm Librería Artística, Jumaelectric, Juvent Sport, Keto Barco, La Matera, LCP Cultura, Librería Centro, Librería Marial, Lisboa, Liz Bracchi, Luna Xl, Luxsol Jeans, Mach Deportes, Mafferetti, Manicomio, Manon, Mi Debilidad Tu Lencería, Mingorance, Mosconi Hogar, Muebles Respuela, Naldo, Narrow, Nato, No Te Caigas, Nogo Junín Pinturería, Oriente by Cullerton, Pastel, Perfumería Nancy, Pie Grande, Ponteguapagc, Rosso, Santino Calzados, Sastrería Tanino, Tecnaqua, Tree, Ulmaria, Vidamia, Zaccarina Calzados y Zak Junín.