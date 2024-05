“No una hay moratoria vigente hoy y no la va a haber”, aseguró la directora de ARJUN

“ARJUN trabaja en dos líneas. Por un lado, obviamente, en mejorar la recaudación y que haya más justicia tributaria para los vecinos. Y la otra línea de acción tiene que ver con la atención al vecino que se dará a través de una mejora de procesos mediante una mayor digitalización de trámites” dijo a TeleJunín Silvana D’Ambrosi, directora General de la flamante Agencia de Recaudación de Junín (ARJUN).

La funcionaria explicó luego el concepto “justicia tributaria” y dijo que significa “que no sea lo mismo el que paga y el que no paga o el que tiene las cosas en regla como el que no las tiene”. D’Ambrosi fue presentada por la secretaria de Hacienda y Finanzas del municipio, Lorena Linguido.

D’Ambrosi continuó con otro ejemplo para explicar el criterio con el que se manejará el organismo municipal de recaudador que fue creado con el voto unánime del Concejo Deliberante y que generó algunas suspicacias en los contribuyentes: “Hay un montón de vecinos que no pagan tasas y hay otro montón de vecinos que las pagan. Y la empresa de recolección no distingue si vos pagaste la tasa o no la pagaste. La empresa que tiene ganada la licitación y es contratada, levanta tus residuos, hayas pagado o no hayas pagado la tasa. Entonces, lo que hay que mejorar es eso. Aquellos que no han pagado o que no pagan, regularizar en esa tasa. Después, bueno, hay otras tasas para revisar”, graficó la funcionaria.

La crisis y los ingresos municipales

¿Con qué escenario fiscal se encuentra? Sus definiciones no fueron para nada alarmistas, aunque no desconoció que la situación económica nacional influye en las cuentas locales: “Es un año de bolsillos flacos. Es un año difícil. Si bien uno intenta mejorar la recaudación este año, al menos tenemos que lograr que no se cayera y que no bajara cuando el contexto no está fácil para nadie. Entonces, si bien en los primeros meses la recaudación bajó un poquito -pero más por unas cuestiones que tienen que ver con unos ajustes de la boleta única- luego se estabilizó y estamos en niveles normales, habituales e históricos”.

Pero D’Ambrosi no se queda con eso. “¿Hay que mejorar los niveles de recaudación?”, se preguntó durante el reportaje de TeleJunín y se respondió a sí misma: “Sí, hay que mejorarlos. Pero bueno, en un año como este, que hayamos logrado mantenerlo, para nosotros está bien. Es un logro”, puntualizó.

La funcionaria precisó entonces que se trató de una baja circunstancial en la percepción impositiva municipal debido a que “se había armado un poco de lío al inicio de la implementación de la boleta única. De hecho, todavía estamos ajustando eso”. Y enseguida explicó que “la boleta única fue una decisión tomada por el municipio, por el intendente (Pablo Petrecca), hacia fines del año pasado y ARJUN la administra hoy, pero no fue una decisión de la agencia sino que el municipio la adoptó a modo de puntapié inicial que llevara a la creación de la Agencia de Recaudación de Junín. Entonces hoy hay boleta única de Servicio Público Urbano y Servicio Sanitario”.

“Lo que hay que mejorar es que aquellos que no han pagado o que no pagan, regularicen esa situación”.

En cuanto a cómo queda el organigrama institucional con este nuevo organismo, D’Ambrosi detalló que ARJUN hoy funciona dentro de la Secretaría de Hacienda “y la agencia absorbió áreas” que estaban antes bajo jurisdicción de esa secretaria “más la incorporación de otras áreas funcionales del municipio o secretarías”.

Direcciones como la Dirección de Cementerios, la Dirección de Obras Particulares, la Dirección de Habilitaciones, la dirección de Sistemas también pertenecen o están bajo la jurisdicción de ARJUN, “más lo que era Ingresos Públicos y la dirección de Rentas. Lo único que tiene como nuevo, si se quiere, es la dirección de Fiscalización e Inspección, que en realidad eran tareas que se realizaban dentro del municipio, pero que se las acomodó, se las coordina distinto y se las unifica todas”.

Linguido, de hecho, realizó la presentación de ARJUN junto con la del nuevo Cuerpo de Fiscalizadores que –indicó la secretaria en ese acto- comenzó a funcionar en abril y ya visitaron alrededor de 900 comercios en el centro.

Ventanilla única

“Yo me pongo en lugar de los vecinos. Vos sos un vecino de Junín que pagás y entonces quizás requerís más servicios del municipio, más prestaciones. Pero si vos sabés que hay alguien en tu cuadra que no está pagando quizás te moleste que a ese también le recogen la basura… Así también hay comercios que están bien habilitados, que tienen todo en regla, y otros que no”, dijo D’Ambrosi en relación a la responsabilidad fiscal de los contribuyentes. “Si no pagás la electricidad te la cortan”, dio como ejemplo de los punitorios que se aplican en otros servicios por morosidad.

Por último, explicó cómo funcionará la sede de ARJUN, donde –indicó- está la oficina de Cecilia Miguel, quien está a cargo de los equipos de inspectores y fiscalizadores. “Esa es la base de operaciones: toda la atención al vecino es en Rivadavia 80. Hacia adelante vamos a trabajar con una ventanilla única. Todos los trámites se puedan hacer en planta baja. El vecino que quiera hacer el trámite no va a necesitar ir por los pisos, sino que va a ser todo por ventanilla única”.

En el “mediano plazo”, D’Ambrosi anticipó a TeleJunín que “vamos a habilitar la página web que es la que va a facilitar muchísimo más” las gestiones tributarias a los vecinos. “La estamos diseñando y trabajando. Quizás en diciembre la tengamos lista para que el vecino que quiera hacer un trámite digital lo pueda hacer. A lo digital hay que ir de a poco.

Entonces vamos a tener trámites que se van a poder hacer de las dos modalidades”.